Najprej pomanjkanje spanca zaradi olimpijskega vrveža, zdaj še težave s kolenom. Nika Vodan je sobotni jutranji trening na veliki skakalnici v Predazzu po dveh skokih preventivno prekinila, ker je bolečina postajala vse izrazitejša: "Že pri prvem skoku sem ga malo začutila, v drugem pa sploh še bolj, ko sem se ustavljala v izteku."

Težave s kolenom so botrovale temu, da je Nika Vodan izpustila še zadnji trening skokov na veliki skakalnici pred nedeljsko posamično tekmo na olimpijskem prizorišču v Predazzu. Po dveh skokih so se z vodstvom dogovorili, da raje ne tvegajo in kolena ne obremenijo še enkrat.

Nika razložila, kaj se dogaja s kolenom

Pred prihodom do slovenskih novinarjev v izteku skakalnice informacija o bolečini v kolenu še ni prišla do nas, a se je na njenem obrazu videlo, da nekaj ni v redu. "Načeloma se ne počutim dobro, saj me danes muči koleno. Zato tudi odločitev za samo dva skoka, da ne izsiljujemo kakšne hujše poškodbe. Tudi vreme malce dol pritiska, mogoče je tudi to razlog," je razlagala Vodan.

Pojasnila je, da jo je neprijeten občutek presenetil že pri prvem skoku, nato pa se je v izteku samo še stopnjeval. "Že pri prvem skoku sem ga malo začutila, v drugem pa sploh še bolj, ko sem se ustavljala v izteku. Malo več je hitrosti, sneg je zdrizast. Malo pumpa do konca. Izgleda ravno toliko, da je izzval nekaj bolečine v mojem kolenu," je dodala.

Skakalke čaka posamična tekma na veliki skakalnici v nedeljo ob 18.45.

"Mislila sem, da mi koleno ne bo zdržalo"

Kljub temu je naredila dobra skoka. S 124,5 in 125,5 metra je imela sedmi oziroma osmi dosežek jutranjega treninga. "Ja, saj po navadi je tako pri meni. Da ko so kakšne težave, so skoki po navadi še boljši. Ni za izsiljevati, v izteku me je precej uščipnilo v kolenu, mislila sem, da mi ne bo zdržalo," je priznala.

Nika se je na srednji skakalnici skupaj z Niko Prevc, Anžetom Laniškom in Domnom Prevcem veselila zlatega odličja na tekmi mešanih ekip. Foto: Guliverimage

Vodan ima s kolenom tudi že svojo zgodbo, zato previdnost razumljivo ni odveč. Zmagovalka svetovnega pokala v sezoni 2020/21 je sredi januarja 2025 sezono predčasno zaključila zaradi hematoma v kolenu, zaradi česar je morala na operativni poseg in je preživljala eno najtežjih obdobij v karieri.

Presenetile so slavljenca Jurija Tepeša

Vrnila se je skozi velika vrata, v tej zimi naredila korak proti najboljšim, na olimpijskih igrah pa se je že veselila zlate medalje na tekmi mešanih ekip, na kateri je odigrala zelo pomembno vlogo. Prav zato je bila sobotna odločitev za dva skoka bolj iz preventivnih razlogov.

Nika upa, da bo koleno v nedeljo nared za zadnjo žensko skakalno preizkušnjo na letošnjih olimpijskih igrah. Foto: Guliverimage

Nika je imela na olimpijskih igrah kar nekaj težav. Najprej ji je nespečnost zaradi pritiska tekem in čustvenega doživljanja zlate medalje kratila spanec, zdaj pa je udarilo še koleno. O tem, ali se je v zadnjih dneh vsaj kaj naspala, pa je pristavila: "Hja … Danes ni bil najboljši dan za spanje. Bila sem malo neučakana, saj sem vedela, da Jurij (Jurij Tepeš, op. a.) praznuje. Želeli smo ga presenetiti. Ampak ni on razlog za slabo spanje. Sama imam preveč idej in želja preko noči in potem ne morem spati."