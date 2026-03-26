Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
9.44

Celjsko podjetje naj bi EU ogoljufalo za skoraj milijon evrov

Kriminalist | Foto STA

Celjski kriminalisti so med torkovimi hišnimi preiskavami iskali dokaze o goljufiji na škodo EU. Kot so sporočili, je podjetje z območja Celja leta 2023 na več objektov namestilo sončne panele, za pridobitev evropskih sredstev pa naj bi predložilo lažne dokumente. Iz proračuna EU naj bi neupravičeno pridobili dobrih 955 tisoč evrov.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so hišne preiskave opravili na naslovih treh fizičnih in dveh pravnih oseb, so danes sporočili iz policije. Iskali so dokaze za štiri kazniva dejanja goljufije na škodo EU in en poskus goljufije na škodo EU.

Preiskavo je usmerjalo Evropsko javno tožilstvo, od koder so danes sporočili, da se je preiskava sprva nanašala na nepravilnosti pri javnem razpisu za sofinanciranje malih sončnih elektrarn, ki jih financira evropski kohezijski sklad.

Med preverjanjem zahtevka za plačilo v višini 215.300 evrov so ugotovili, da naj bi vlagatelj pred oddajo vloge oddal zavezujoča naročila za opremo, kar je v nasprotju z razpisnimi pogoji. Kot so še pojasnili na Evropskem javnem tožilstvu, so dodatni dokumenti vzbudili dvome o njihovi verodostojnosti, zato v tem primeru sredstva niso bila izplačana.

Nepravilnosti že prej

Nadaljnja preiskava je pokazala, da je isto podjetje med septembrom 2022 in januarjem 2023 v okviru iste sheme oddalo pet vlog za namestitve na različnih lokacijah, vse na strehah verige supermarketov.

Po preiskavi naj bi podjetje lažno izjavilo, da bo sončne panele dobavilo zunanje podjetje, medtem ko naj bi opremo v resnici dobavil vlagatelj sam, so zapisali evropski tožilci. Po njihovih pojasnilih gre za nadaljnjo kršitev pravil javnega naročanja, ki so zahtevala, da opremo dobavijo in namestijo neodvisne tretje osebe pod tržnimi pogoji.

Prvoosumljeni naj bi s pomočjo še dveh osumljenih oseb na račun pravne osebe neupravičeno pridobil dobrih 955 tisoč evrov sredstev iz proračuna EU, s poskusom goljufije pa bi si pridobil še dobrih 215 tisoč evrov, so navedli na Policijski upravi Celje, kjer so med preiskavami zasegli dokumente, elektronske podatke in naprave.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.