Petek,
2. 1. 2026,
6.19

1 dan, 21 ur

Doživljenjski MS Office 2021 in Windows 11 že od 13 € na Keysoff!

Kako lahko tudi vi povečate produktivnost v 2026?

keysoff | Foto Keysoff.com

Foto: Keysoff.com

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu. Ne glede na to, ali delate od doma, študirate ali opravljate osebne naloge, sta Microsoft Office in Windows 11 Pro temelja sodobne in učinkovite računalniške opreme.

Godeal24 je pripravil izjemno novoletno razprodajo 2026, kjer si lahko zagotovite doživljenjski dostop do Microsoft Office in Windows 11 Pro – že od 13 evrov (€). Ta ponudba omogoča neprekosljive prihranke pri programski opremi, ki lahko v celoti spremeni vašo uporabniško izkušnjo v letu 2026.

MS Office 2021 Professional je trenutno na voljo po neverjetno nizki ceni 30,25 € (redna cena 249 €). Microsoft Office 2021 ostaja prva izbira tako za profesionalce kot tudi za vsakdanje uporabnike. Od Worda in Excela do PowerPointa in Outlooka – ta orodja že desetletja predstavljajo zlati standard za produktivnost.

Z doživljenjsko licenco prejmete popoln dostop do celotnega paketa – brez skrbi glede mesečnih naročnin. Plačate samo enkrat in imate dostop za vedno. Ne čakajte, da se cene zvišajo – izkoristite zdaj!

Izkoristite najnižjo ceno za doživljenjski Office 2021!

Prav tako lahko pridobite doživljenjsko licenco za Windows 11 Professional za samo 13,55 € (redna cena 199 €) in takoj povečate hitrost, varnost ter produktivnost svojega računalnika. S funkcijami, kot so razporeditve oken (snap layouts), izboljšana varnostna orodja in Copilot – vgrajeni pomočnik z umetno inteligenco, ki pomaga pri pisanju e-pošte, povzetkih vsebin ali celo hitrih predlogih kode – gre za resno nadgradnjo za podjetnike, delo na daljavo in vse, ki želijo podaljšati življenjsko dobo svojega obstoječega računalnika. Te ponudbe so idealne za delo na daljavo, študente, samostojne podjetnike, lastnike malih podjetij ter vse, ki še vedno uporabljajo starejšo različico Officea ali odlašajo z nadgradnjo operacijskega sistema.

Nadgradite računalnik z najnovejšim Windows 11 že od 11 €

keysoff | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com

62-odstotni popust na Office in programske pakete (koda za popust: BP62)

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)

Veliki paketi, nepremagljive cene

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff jamči za 100-odstotno avtentičnost vseh licenc

Vse licence, ki jih ponuja Keysoff, so zakonite in varne. Gre za doživljenjske licence, brez naročniških omejitev, kar pomeni, da imate trajen dostop, redne posodobitve in podporo. V primeru težav se lahko obrnete na tehnično podporo 24/7 ali življenjsko podporo po nakupu.

Kontakt: service@keysoff.com

