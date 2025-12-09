Napoved analitikov, da bo astronomska rast cen računalniškega pomnilnika RAM, ki jo poganja norija umetnointeligenčne industrije, sprožila učinek domin in kmalu povzročila podražitve potrošniške elektronike, se že uresničuje. Ameriški Dell bi lahko cene prenosnikov že v prihodnjih dneh dvignil za od 15 pa do kar 20 odstotkov. Na skorajšnje prilagajanje cenovne politike opozarjata tudi Lenovo in HP, ob Dellu preostala člana trojice največjih proizvajalcev osebnih računalnikov na svetu.

Da se Dell, v letu 2024 tretji največji proizvajalec računalnikov (za Lenovom in HP), pripravlja na konkretne podražitve prenosnikov, ki bi lahko začele veljati že sredi decembra, je razkrilo analitično podjetje TrendForce, ki se sklicuje na vire v industriji. Pri Dellu te informacije za ameriške medije niso zanikali.

Strošek pomnilnika bo po ocenah nekaterih analitikov kmalu predstavljal že okrog petino proizvodne cene prenosnih računalnikov. Foto: Shutterstock

Dellovi računalniki bi kmalu lahko bili dražji za od 15 pa do 20 odstotkov, kar celo presega napovedi družbe TrendForce o pričakovanih podražitvah osebnih računalnikov v letu 2026. Pred kratkim so namreč ocenili, da bi se lahko cene računalnikov dvignile za od pet do 15 odstotkov.

Operativni direktor Della Jeff Clarke je že konec novembra opozarjal, da zaradi eksplozivnih podražitev pomnilnika RAM – takšnih v življenju še ni videl, je dejal – stroški naraščajo pri tako rekoč vseh linijah produktov, od najcenejših do najdražjih.

Zakaj se je računalniški pomnilnik podražil za več sto odstotkov?

Računalniški pomnilnik RAM se je glede na cenovne trende, ki jim sledijo na spletni strani PC Part Picker, od septembra do danes v mnogih primerih podražil za več kot 400 odstotkov. Foto: Shutterstock

Ob tem vprašanju bo velika večina s prstom pokazala na velikane umetnointeligenčne industrije in posredno ponudnike podatkovnih centrov. Umetnointeligenčna industrija za nadaljnji razvoj tehnologije in svojih storitev potrebuje ogromne in naraščajoče količine visokozmogljivih pomnilniških čipov, proizvajalci pa se temu povpraševanju prilagajajo tako, da zmanjšujejo proizvodnjo pomnilnika za potrošniški trg. To ustvarja primanjkljaj in negotovost, ki navzgor poganjata cene.

Največji na svetu od zagotavljanja, da še ima zaloge, do spreminjanja cenovne politike

V družbi Lenovo so pred tedni potrdili načrtovanje zaloge pomnilniških čipov in osnovnih drugih komponent, ki jih vgrajujejo v svoje osebne računalnike. Njihov inventar naj bi bil za kar polovico večji od običajnega obsega. S kopičenjem zalog so se v letu 2026 želeli izogniti potencialnim težavam z dobavljivostjo komponent. O morebitnih načrtovanih dvigih cen takrat še ni bilo govora.

Lenovov inventar je trenutno "izrednega" obsega, saj je za kar okrog 50 odstotkov večji od običajnega, pokriva pa tako rekoč vse segmente Lenovove ponudbe namiznih, prenosnih, miniaturnih in drugih osebnih računalnikov. Foto: Shutterstock

Toda po navedbah analitičnega podjetja TrendForce naj bi Lenovo svojim partnerjem že razposlal obvestilo, da bodo vse trenutno veljavne ponudbe in cene potekle s 1. januarjem 2026.

Pri največjem proizvajalcu osebnih računalnikov na svetu so kot osrednja razloga za med vrsticami že napovedane spremembe navedli vse hujše pomanjkanje pomnilnika na trgu in hitro integracijo umetnointeligenčnih tehnologij, kar pomeni, da naprave, ki jih poganjajo, potrebujejo vse več pomnilnika.

Direktor družbe HP svari pred zaostrovanjem stanja

Da sicer še imajo dovolj zalog pomnilnika, da so pripravljeni na začetek leta 2026, a da se bo stanje morda bistveno poslabšalo v drugem četrtletju leta, so pred kratkim sporočili tudi iz družbe HP, drugega največjega proizvajalca osebnih računalnikov na svetu.

V podjetju HP pričakujejo, da se bodo višje cene pomnilnika v drugem četrtletju leta 2026 začele zažirati v njihove marže, zato bodo morali ukrepati. Foto: Shutterstock

Morebitne podražitve naprav znamke HP bi po besedah izvršilnega direktorja podjetja HP Enriqueja Loresa zadevale predvsem osebne računalnike nižjih cenovnih razredov.

Da se bodo zaradi podražitev pomnilnika dvignile cene nekaterih njihovih grafičnih kartic, je pred dnevi že napovedal tudi proizvajalec AMD, in sicer za približno deset dolarjev (8,6 evra) za vsakih osem gigabajtov pomnilnika na kartici.



Da v letu 2026 najverjetneje prihajajo izraziti dvigi cen pametnih telefonov znamk Xiaomi in Redmi, so že pred časom napovedali tudi v kitajski družbi Xiaomi.

Preberite več: