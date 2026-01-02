Švica žaluje po požaru, v katerem je v silvestrski noči v enem od barov v smučarskem središču Crans Montana umrlo približno 40 ljudi, 115 pa je poškodovanih. V Crans Montani je v četrtek zvečer potekal spominski shod, na katerem se je zbralo približno 400 ljudi, ki so v bližini kraja tragedije polagali rože in prižigali sveče.

Švica je po požaru razglasila petdnevno žalovanje. V znak žalovanja za žrtvami bodo zastave visele na pol droga. Švicarski predsednik Guy Parmelin je v četrtek nesrečo označil za eno najhujših tragedij v zgodovini Švice.

Po navedbah policije je prednostna naloga identifikacija umrlih, da bodo trupla lahko čim prej izročili družinam. Pri tem poudarja, da bi lahko trajalo več dni ali celo tednov, da bi identificirali vse umrle, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vzrok požara še ni znan, vendar pa naj ga ne bi povzročila eksplozija, kot so sprva domnevali. Generalna tožilka kantona Valais Beatrice Pilloud je dejala, da prve ugotovitve kažejo, da je požar povzročil eksplozijo in ne obratno, poroča AFP.

Na videoposnetku iz notranjosti bara, ki je zaokrožil po spletu, je videti začetek požara, ko je ponoči okoli 1.30 zagorel strop. Številne priče so opisale hitrost, s katero se je požar širil.

Očividci so opisali prizore panike in kaosa, ko so ljudje poskušali razbiti okna, da bi pobegnili, drugi, prekriti z opeklinami, pa so se zgrinjali na ulico. Koliko ljudi je bilo v času dogodka v gostinskem lokalu, ni znano.

Švici sta pomoč ponudili sosednji Francija in Italija, pa tudi Evropska unija prek mehanizma civilne zaščite, poroča BBC.

Od skupno 115 poškodovanih se jih 60 zdravi v bolnišnici kantona Valais v Sionu, ostali drugje po Švici. Stanje številnih poškodovanih je kritično, med najhuje poškodovanimi so predvsem mladi med 16. in 26 letom starosti.