Porsche: novost je električni cayenne, a v nekaj letih tudi nov bencinsko gnani

Porsche v teh tednih razkriva svoj novi električni cayenne, a za svoj najbolje prodajani model bodo Nemci do konca desetletja razvili tudi povsem novega z bencinskim motorjem.

Foto: Gregor Pavšič Porsche je izdelal in javnosti predstavil povsem novega električnega cayenna, ob mednarodni predstavitvi pa so bolj ali manj uradno že potrdili tudi vzporedni razvoj novega cayenna s klasičnim motorjem. Zaradi velikega padca prodaje na Kitajskem imajo pri Porscheju sicer manj dobička in prihodkov, a bodo očitno vseeno investirali sredstva v razvoj dveh cayennov. Električni se po cestah že vozi, novega bencinsko gnanega pa lahko pričakujemo še pred koncem desetletja, so pri Porscheju potrdili za britanske medije.

Pri Porscheju bodo lahko razvojne stroške delili z Audijem, kar je bil morda tudi predpogoj novega avtomobila. Predvidoma bodo uporabili novo platformo PPC, novi cayenne pa bi si tako zasnovo delil z novim audijem Q7 - tega na cestah pričakujemo že letos.

Bo na zunanjost vplival tudi Porschejev novi oblikovalec?

Tehnične podrobnosti za zdaj še niso znane. Medtem ko električni cayenne predstavlja trenutni Porschejev oblikovalski slog, bi lahko novi bencinsko gnani prinesel večje spremembe. Vodenje oblikovalskega oddelka je namreč pri Porscheju nedavno prevzel Tobias Sühlmann, ki je po več kot 20 letih nasledil oblikovalca Michaela Mauerja.

Cayenne je bil predlani najuspešnejši Porschejev model. Leta 2024 so jih namreč prodali 102 tisoč, lani pa je mesto najuspešnejšega modela - cayenne je že začel prehod na novo električno generacijo - prevzel macan.

