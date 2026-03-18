Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sreda,
18. 3. 2026,
20.07

Osveženo pred

13 ur, 41 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,87

Natisni članek
Iran milijarderji milijarder bogataš denar Švica Dubaj

Sreda, 18. 3. 2026, 20.07

13 ur, 41 minut

Po napadu na Dubaj: bogataši umikajo denar v to evropsko državo

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,87
Vevey v Švici | Bo zaradi vojne proti Iranu Švica postala še bogatejša? Na fotografiji: mesto Vevey v Švici ob Ženevskem jezeru. | Foto Guliverimage

Bo zaradi vojne proti Iranu Švica postala še bogatejša? Na fotografiji: mesto Vevey v Švici ob Ženevskem jezeru.

Foto: Guliverimage

Varnost v Dubaju je bila eden od razlogov, zakaj so se mnogi superbogataši izselili v to metropolo ob Perzijskem zalivu. Vendar pa je bila ta varnost močno omajana v začetku letošnjega marca, ko je bilo mesto tarča iranskih napadov. Zaradi tega bogati posamezniki ne vlagajo več svojega denarja v Dubaj, temveč v Švico.

Superbogataši načrtujejo, da bodo svoja sredstva iz zalivske regije preselili v Švico, poroča Reuters. Finančni svetovalci in bankirji so v intervjujih za tiskovno agencijo izrazili optimizem, da bo Švica po iranskem napadu privabila več kapitala z Bližnjega vzhoda. In to čeprav se Švica sooča z vse večjo konkurenco finančnih središč na Bližnjem vzhodu in v Aziji.

Bo v Švico prišlo na desetine milijard?

"Glede na nedavne dogodke pričakujemo, da se bodo sredstva z Bližnjega vzhoda vse bolj vlagala v Švico," je za Reuters povedal Patrik Spiller, vodja upravljanja premoženja pri svetovalnem podjetju Deloitte Switzerland. Švica po njegovih besedah uživa sloves varnega zatočišča.

Vendar bo verjetno trajalo nekaj časa, preden se bo ta premik resnično občutil. Spiller govori o tednih ali mesecih, preden bodo prilivi opazni, vendar naj bi se čakanje izplačalo, saj bi Švica lahko iz zalivske regije prejela nekaj deset milijard dolarjev.

Kako hitro in koliko denarja bo priteklo, bo močno odvisno od tega, kako se bo vojna razvijala in kako dolgo bo trajala, piše švicarski medij Watson.

Iran milijarderji milijarder bogataš denar Švica Dubaj
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.