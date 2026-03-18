Po napadu na Dubaj: bogataši umikajo denar v to evropsko državo

Varnost v Dubaju je bila eden od razlogov, zakaj so se mnogi superbogataši izselili v to metropolo ob Perzijskem zalivu. Vendar pa je bila ta varnost močno omajana v začetku letošnjega marca, ko je bilo mesto tarča iranskih napadov. Zaradi tega bogati posamezniki ne vlagajo več svojega denarja v Dubaj, temveč v Švico.

Superbogataši načrtujejo, da bodo svoja sredstva iz zalivske regije preselili v Švico, poroča Reuters. Finančni svetovalci in bankirji so v intervjujih za tiskovno agencijo izrazili optimizem, da bo Švica po iranskem napadu privabila več kapitala z Bližnjega vzhoda. In to čeprav se Švica sooča z vse večjo konkurenco finančnih središč na Bližnjem vzhodu in v Aziji.

Bo v Švico prišlo na desetine milijard?

"Glede na nedavne dogodke pričakujemo, da se bodo sredstva z Bližnjega vzhoda vse bolj vlagala v Švico," je za Reuters povedal Patrik Spiller, vodja upravljanja premoženja pri svetovalnem podjetju Deloitte Switzerland. Švica po njegovih besedah uživa sloves varnega zatočišča.

Vendar bo verjetno trajalo nekaj časa, preden se bo ta premik resnično občutil. Spiller govori o tednih ali mesecih, preden bodo prilivi opazni, vendar naj bi se čakanje izplačalo, saj bi Švica lahko iz zalivske regije prejela nekaj deset milijard dolarjev.

Kako hitro in koliko denarja bo priteklo, bo močno odvisno od tega, kako se bo vojna razvijala in kako dolgo bo trajala, piše švicarski medij Watson.