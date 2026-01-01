Več mrtvih v eksploziji v baru v švicarskem smučarskem središču

V eksploziji v baru v švicarskem smučarskem središču Crans-Montana je umrlo več ljudi, več oseb pa je poškodovanih, je sporočila policija.

Eksplozija se je zgodila okoli 1.30 po lokalnem času (00.30 po srednjeevropskem času) v baru Constellation, kjer so v noči na novo leto potekala praznovanja silvestrovega. Policija je informacijo potrdila v izjavi za BBC.

Na družbenih omrežjih se že širijo nepreverjeni posnetki, na katerih je videti ogenj, ki je zajel bar, v katerem je v času eksplozije potekalo novoletno slavje. Uradne potrditve avtentičnosti posnetkov za zdaj še ni.

Točnega podatka o smrtnih žrtvah še ni

Policija za zdaj ni razkrila natančnega števila smrtnih žrtev, potrdila pa je, da jih je več. Prav tako še ni znano, kaj je povzročilo eksplozijo. Preiskava okoliščin dogodka je v teku. Za svojce in družine prizadetih je policija vzpostavila posebno telefonsko linijo za pomoč in informacije.

Mesto, znano po luksuzni ponudbi

Crans-Montana je prestižno smučarsko središče v švicarski regiji Valais, priljubljeno med britanskimi turisti. Mesto se ponaša s 140 kilometri smučarskih prog in je znano po luksuzni ponudbi ter smučarskih dogodkih svetovnega ranga. Konec januarja bo tam potekal prestižni hitrostni smučarski dogodek – FIS World Cup.

Kraj je približno dve uri vožnje od švicarske prestolnice Bern.