Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Četrtek,
1. 1. 2026,
8.01

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
novo leto 2026 Švica eksplozija

Četrtek, 1. 1. 2026, 8.01

5 minut

Več mrtvih v eksploziji v baru v švicarskem smučarskem središču

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
eksplozija Švica | Na posnetkih, ki krožijo po družbenih medijih, je videti požar v baru, kjer je potekalo silvestrovanje. | Foto omrežje X

Na posnetkih, ki krožijo po družbenih medijih, je videti požar v baru, kjer je potekalo silvestrovanje.

Foto: omrežje X

V eksploziji v baru v švicarskem smučarskem središču Crans-Montana je umrlo več ljudi, več oseb pa je poškodovanih, je sporočila policija.

Eksplozija se je zgodila okoli 1.30 po lokalnem času (00.30 po srednjeevropskem času) v baru Constellation, kjer so v noči na novo leto potekala praznovanja silvestrovega. Policija je informacijo potrdila v izjavi za BBC.

Na družbenih omrežjih se že širijo nepreverjeni posnetki, na katerih je videti ogenj, ki je zajel bar, v katerem je v času eksplozije potekalo novoletno slavje. Uradne potrditve avtentičnosti posnetkov za zdaj še ni.

Točnega podatka o smrtnih žrtvah še ni

Policija za zdaj ni razkrila natančnega števila smrtnih žrtev, potrdila pa je, da jih je več. Prav tako še ni znano, kaj je povzročilo eksplozijo. Preiskava okoliščin dogodka je v teku. Za svojce in družine prizadetih je policija vzpostavila posebno telefonsko linijo za pomoč in informacije.

Mesto, znano po luksuzni ponudbi

Crans-Montana je prestižno smučarsko središče v švicarski regiji Valais, priljubljeno med britanskimi turisti. Mesto se ponaša s 140 kilometri smučarskih prog in je znano po luksuzni ponudbi ter smučarskih dogodkih svetovnega ranga. Konec januarja bo tam potekal prestižni hitrostni smučarski dogodek – FIS World Cup.

Kraj je približno dve uri vožnje od švicarske prestolnice Bern.

novo leto 2026 Švica eksplozija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.