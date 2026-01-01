Japonski investicijski velikan SoftBank je napovedal štiri milijarde dolarjev (3,4 milijarde evrov) vreden prevzem ameriške družbe DigitalBridge. Ta trenutno upravlja infrastrukturna sredstva v vrednosti okoli 108 milijard dolarjev (91,8 milijarde evrov), vključno s podatkovnimi centri, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Poleg podatkovnih centrov DigitalBridge, ki ima sedež v ameriški zvezni državi Florida, upravlja tudi telekomunikacijske stolpe. Vrednost posla vključuje tudi prevzem dolga, je ta teden poročala AFP.

"Poslanstvo skupine SoftBank je uresničiti umetno superinteligenco za napredek človeštva," so v skupni izjavi za javnost v začetku tedna zapisali v družbah.

Za uresničitev te vizije pa so po njihovih besedah potrebni preboji ne le v modelih umetne inteligence, ampak tudi v infrastrukturi, potrebni za njihovo usposabljanje, uvajanje in uporabo na globalni ravni.

V preteklem letu so bile izvedene ogromne naložbe v infrastrukturo, ki je potrebna za zagotavljanje računske moči za umetno inteligenco, medtem ko so se cene delnic podjetij v tem sektorju - vključno s SoftBankom - močno zvišale, poroča AFP.

V zadnjih mesecih so se sicer med vlagatelji pojavile skrbi, da je tehnološki sektor precenjen.