Nadzorni svet hrvaške skupine Žito je upravi dal soglasje za nakup podjetja Zvijezda od skupine Fortenova, so danes sporočili iz Žita. Zvijezda je podjetje s 109-letno tradicijo proizvodnje živilskih izdelkov, med katerimi sta najbolj znana olje in majoneza.

Glavni izvršni direktor skupine Fortenova Fabris Peruško je ocenil, da bo transakcija dodatno finančno okrepila Fortenovo.

"Izhod iz te dejavnosti je nadaljevanje procesa, ki smo ga začeli s prodajo podjetij v kmetijski proizvodnji. Tudi tokrat smo iskali partnerja, ki ne bo le plačal poštene cene, ampak bo zagotovil nadaljnji razvoj ter ohranitev zaposlenosti, tradicije in tržnega položaja Zvijezde," je še izjavil v sporočilu za javnost.

Žito širi položaj

Predsednik uprave Žita Marko Pipunić je medtem sporočil, da Žito s to transakcijo dodatno krepi svoj položaj na regionalnem trgu živilske industrije ter širi svoj nabor izdelkov in proizvodnih zmogljivosti.

Žito je največji dobavitelj jajc na Hrvaškem, drugi največji obdelovalec kmetijskih zemljišč in drugi največji rejec prašičev. Industrijski del skupine vključuje mesno industrijo Dobro, tovarno olja Čepin, tovarno krmil Vitalka, obrat za dodelavo semenskega materiala in proizvodnjo električne energije.

Z nakupom Zvijezde bo skupina pridobila tri močne blagovne znamke – Zvijezda, Margo in Omegol. Njihov vodilni izdelek je sončnično olje, ki je po navedbah Žita že vrsto let številka ena med blagovnimi znamkami na hrvaškem trgu, hkrati pa ima visoke tržne deleže tudi drugod po regiji.

Končna kupoprodajna cena bo določena ob koncu transakcije ter bo odvisna od dejanskih finančnih rezultatov in poslovanja podjetja Zvijezda.