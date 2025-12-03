Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Znani rezultati obdukcije avstrijske vplivnice. Odvetnica: Šlo je za nesrečo.

vplivnica Stefanie P. | Avstrijka je bila pogrešana približno teden dni. | Foto Instagram/posnetek zaslona

Avstrijka je bila pogrešana približno teden dni.

Foto: Instagram/posnetek zaslona

Avstrijka, katere truplo so po tednu dni iskanja v soboto našli v Sloveniji, je umrla zaradi zadušitve, izhaja iz predhodnih ugotovitev obdukcije, ki so jo izvedli v Gradcu. Preiskava je sicer pokazala tudi poškodbe na glavi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Kot kažejo prve ugotovitve po obdukciji, je bil vzrok smrti 31-letne vplivnice iz Gradca uporaba izjemne sile na vratu žrtve. Med preiskavo so odkrili tudi nekatere poškodbe na glavi, zlasti na predelu nosu in lic, je za APA potrdil tiskovni predstavnik graškega tožilstva.

"Dokončnega poročila o rezultatih obdukcije sicer še ni, saj potekajo še dodatne preiskave," je še dejal.

Njen nekdanji partner priznal umor 

Umor je že priznal slovenski državljan, njen nekdanji partner, ki so mu po izročitvi iz Slovenije v Avstrijo v ponedeljek odredili pripor.

Avstrijka je bila pogrešana približno teden dni, preiskava, ki je medtem potekala, pa je vedno bolj nakazovala, da bi lahko bila žrtev nasilja in da bi za njim lahko stal njen nekdanji partner.

Tega so na slovenski strani policisti v ponedeljek minuli teden pridržali ob incidentu z gorečim avtomobilom na parkirišču ob casinoju v Šentilju. V petek so ga izročili Avstriji, kjer je po večurnem zaslišanju priznal umor. Posmrtne ostanke ženske so v soboto našli v kovčku, zakopanem v gozdu v okolici Majšperka.

Osumljenčeva odvetnica: Šlo je za nesrečo 

Kot smo že pisali, je odvetnica osumljenca rekla, da je šlo za nesrečo, saj naj bi žrtev osumljencu grozila z nožem. Vendar pa je iz poškodb in vzroka smrti razbrati povsem drugačno zgodbo. Vloga brata in očima osumljenca ostaja nejasna. Preiskava proti njima še poteka.

