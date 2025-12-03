Gams obležal pod streli

V torek so policisti na Bovškem obravnavali kaznivo dejanje nezakonitega lova, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec v zadnjem koncu tedna na kraju, imenovanem Nad Miheličevo steno, z neznanim orožjem ustrelil gamsa in ga pustil na kraju, kjer je žival obležala.

S tem je neznanec lovsko družino iz Loga pod Mangartom oškodoval za sto evrov. Okoliščine kaznivega dejanja Policija še preiskuje.

Primer nezakonitega lova obravnava prvi odstavek 342. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), ki pravi da kdor brez dovoljenja ali sicer neupravičeno lovi in ubije ali rani divjo žival ali jo ujame živo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.