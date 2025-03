Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o divjadi in lovstvu ter ga v DZ poslala po rednem postopku. Cilj zakonskega predloga je posodobiti tiste dele zakona, ki so se v času njegovega 20-letnega izvajanja izkazali kot pomanjkljivi oziroma nepopolni, ter vnesti več preglednosti, praktičnosti in učinkovitosti v postopke.

Predlog tako prinaša spremembe in dopolnitve tistih delov zakona, ki so se v praksi v času izvajanja zakona od leta 2004 izkazali kot pomanjkljivi oziroma manj učinkoviti, ter spremembe, ki izboljšujejo dobrobit divjadi in koristijo ekosistemu ali so nujne za vzpostavitev ustrezne zakonske podlage, na primer za vodenje zbirk osebnih podatkov.

Kot piše v besedilu predloga, objavljenem med vladnimi gradivi v obravnavi, ohranja predlagana novela vsa temeljna načela iz osnovne ureditve zakona. K temu prispeva tudi dopolnitev določbe, da je divjad pod posebnim varstvom države. Določba, da je divjad lastnina države, je bila v 2022 črtana iz zakona o varstvu okolja. Foto: Reuters

Zbirke osebnih podatkov in označevanje

Kot pomembno rešitev ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot predlagatelj omenja vzpostavitev pravnih podlag za zbirke oziroma evidence osebnih podatkov. Med temi so zbirka osebnih podatkov, potrebna za izplačevanje odškodnin za škodo zaradi divjadi na nelovnih površinah posameznim upravičencem, zbirka osebnih podatkov in evidenca škodnih primerov na kmetijskih in gozdnih kulturah komisij za določanje višine škode v posameznih lovskih upravljavskih območjih ter evidenca o imenovanih in razrešenih lovskih čuvajih.

Predlog zakona ob tem z vidika sledljivosti uvaja označevanje parkljaste divjadi že neposredno po odvzemu. Ta oznaka se z identifikacijsko številko povezuje z oznako, ki jo po pregledu trupla divjadi označi veterinar ali pooblaščena oseba. Zagotavlja se tudi pravna podlaga za možnost odvzema posameznih osebkov divjadi na nelovnih površinah, zlasti urbanih površinah ali cestiščih.

Predlog zakona uvaja tudi dovolilnice za lovske goste z namenom izvajanja bolj preglednega lovnega turizma tako v loviščih s posebnim namenom kot tudi v preostalih loviščih.

Zastarele rešitve zamenjale sodobnejše

Manj pregledne in nepraktične postopke predlog novele posodablja, uvaja npr. po mnenju predlagatelja administrativno učinkovitejši in bolj praktičen postopek imenovanja in razrešitve lovskih čuvajev ali pa jih dopolnjuje, npr. elektronsko obveščanje oškodovancev o določenih škodnih primerih, ki jih povzroči divjad.

Pomanjkljivo urejena področja ureja bolj podrobno, na primer varstvo divjadi pred nepotrebnim vznemirjanjem, kot je prisotnost psov brez nadzora v naravnem okolju. Zastarele rešitve zamenjuje s sodobnejšimi, predvsem pri uporabi lovskih psov pri lovu ter organiziranju šolanja lovskih psov.

Na ministrstvu poudarjajo, da je namen večine sprememb in dopolnitev ustvariti bolj pregleden in preprosto sledljiv sistem upravljanja divjadi. Foto: Reuters

Zato je uvajanje novih obveznosti, kot sta označevanje parkljaste divjadi neposredno po odvzemu in izdaja dovolilnic za lovske goste, po navedbah ministrstva treba razumeti tudi v smislu načrtovane racionalizacije postopkov na ravni podzakonskih predpisov, kot je na primer pravilnik o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju.

Predlagana novela določa tudi nekatere manjše spremembe in dopolnitve, katerih namen je večja jasnost in nedvoumnost dosedanjih določb zakona ali racionalizacija postopkov. Dveletni načrti lovišč tako zamenjujejo letne načrte, natančneje se določa način izračuna koncesijske dajatve in postopek njenega znižanja. Na področju kazenskih določb se predlaga njihovo razdelitev na tri stopnje glede na težo posamezne kršitve. Lovskemu inšpektorju se omogoča izrek glob v razponu.