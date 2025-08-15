V protestih v Srbiji več deset aretiranih, tudi slovenski državljan

V Srbiji so v četrtek zvečer tretji dan zapored potekali protivladni protesti, ki jih je znova zaznamovalo nasilje. Policija je demonstrante v več mestih razgnala s solzivcem, poročajo o več deset poškodovanih in aretiranih. Med aretiranimi tujci je tudi slovenski državljan. V Novem Sadu so uničeni prostori vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).

Na ulice je v četrtek zvečer šlo na tisoče ljudi v okoli trideset mestih po vsej Srbiji, protesti pa so se zaključili danes po polnoči, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Srbski notranji minister Ivica Dačić je ponoči sporočil, da je bila policija tarča okrutnega nasilja. Na današnji novinarski konferenci je dejal, da je bilo ranjenih 75 policistov, ter poudaril, da je šlo za okruten napad na policijo in srbsko državo. Na četrtkovih demonstracijah je po njegovih besedah za varnost skrbelo več kot dva tisoč policistov.

V spopadih s policijo so bili ranjeni tudi številni demonstranti, a še ni znano, koliko jih je poiskalo zdravniško pomoč. Po poročanju srbskega spletnega portala N1 je zgolj v Valjevu zdravniško pomoč poiskalo 60 udeležencev demonstracij.

Policija nasilje privržencev vladajoče SNS ignorirala

Številni so bili poškodovani tudi v pretepih s privrženci vladajoče SNS, med katerimi so bili številni zamaskirani. Po navedbah protestnikov je policija nasilje privržencev SNS največkrat ignorirala.

Med poškodovanimi je tudi poslanec opozicijske stranke svobode in pravičnosti Peđa Mitrović, ki ga je po navedbah njegove stranke s palicami napadlo okoli okoli deset privržencev SNS. V napadu je utrpel poškodbe glave.

Aretirali 114 oseb

Dačić je danes na novinarski konferenci sporočil, da so zaradi napadov na policijo med demonstracijami prijeli 114 ljudi ter podali 34 kazenskih ovadb in 28 prijav zaradi prekrškov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Minister je napovedal še, da bodo vsi, ki so napadli policiste, za to odgovarjali.

Med aretiranimi zaradi napada na policiste so tudi trije tuji državljani, je dejal Dačić. Kot je pojasnil po poročanju N1, gre za državljane Hrvaške, Slovenije in Italije.

39-letni slovenski državljan srbskega rodu je po ministrovih besedah prišel skupaj s Hrvatom in se hvali, da je sodeloval že na protestih po vsej Evropi. Italijan pa začasno živi v Srbiji, kjer dela za eno od multinacionalk. "Toliko o tem, da ni vpliva tujih dejavnikov," je bil oster Dačić.

Policija je v več mestih uporabila solzivec, da bi razgnala demonstrante.

V Novem Sadu so uničeni prostori vladajoče SNS. Večina mladih, ki so jih razdejali, je bila po poročanju medijev maskirana.

Novi protesti že drevi

Množični protivladni protesti pod vodstvom študentov so se v Srbiji začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Protestniki zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

Oblasti proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.