Režim Aleksandra Vučića je vse bolj nasilen do sicer miroljubnih protestnikov, ki zahtevajo predčasne volitve. Tako so včeraj v mestih Vrbas in Bačka Palanka mirne protestnike napadli zamaskirani člani Vučićeve stranke SNS. Srbska policija je napade Vučićevih ljudi ves čas mirno opazovala in pomagala nasilnežem, nato pa so tudi policisti začeli pretepati protestnike.

Val študentskih in državljanskih protestov po vsej Srbiji traja že več kot devet mesecev, vse od tragedije v Novem Sadu, ko je zaradi zrušitve nadstreška na nedavno obnovljeni železniški postaji umrlo 16 pretežno mladih ljudi. Protestniki za dogodek krivijo oblast in zahtevajo odgovornost zaradi posledic koruptivnih poslov ter malomarno izvedenih del. Tudi včeraj so se protestniki odpravili na ulice srbskih mest.

Največ se jih je zbralo v Vrbasu in Bački Palanki, kjer so bili dodatno motivirani zaradi nedavnih dogodkov – Vučićevi privrženci in plačanci so namreč v času zadnjih protestov napadli protestnike, posredovala pa je tudi srbska policija, ki je na koncu aretirala žrtve in ne agresorjev.

Kako je bilo videti včerajšnje državno nasilje nad civilisti v Vrbasu, si lahko ogledate v videoposnetkih v pričujočem članku. Videoposnetke smo pridobili od protestnikov, ki so včeraj bili tarča Vučićevih plačančev in policistov.



Tudi včeraj zamaskirani Vučićevi privrženci nasilno nad protestnike

Po poročanju še zadnjih neodvisnih srbskih medijev in glede na posnetke in komentarje z družbenih omrežij X, Instagram in YouTube so včeraj zvečer Vučićevi plačanci spet napadli protestnike. Te so sprva obmetavali s pirotehničnimi sredstvi, kamenjem, stoli in steklenicami, vanje pa so neposredno izstreljevali tudi ognjemet.

Zamaskiranim plačancem je spet pomagala srbska policija, ki je z vzpostavljanjem koridorov pomagala Vučićevim plačancem razdeliti protestnike na manjše skupine, ki so bile lažje tarče za nasilneže. Vendar tokrat policija ni opravljala le naloge logistične podpore, temveč so nekateri "varuhi zakona in reda" tudi sami pričeli pretepati protestnike.

Eden izmed policistov je namreč pred lokalnim sedežem Vučićeve stranke SNS udaril protestnico, poroča Nova.rs. Takoj po prvem udarcu pa je ugotovil, da ga protestniki snemajo, zato se je umaknil in sklonil glavo.

Uradna verzija dogajanja: protestniki so napadli miroljubne zamaskirane osebe

Ministrstvo za notranje zadeve Srbije je danes sporočilo, da so protestniki napadli podpornike SNS in da so bili pri tem ranjeni "najmanj" štirje policisti, med njimi tudi namestnik načelnika policijske uprave v Novem Sadu. Po uradni verziji so bili policisti poškodovani v kordonu, ki je ločeval demonstrante od privržencev SNS, "medtem ko so jih napadali protestniki".

Po poročanju N1 in portala 021 je bilo ranjenih tudi neznano število protestnikov. Večkrat so posredovale ekipe nujne medicinske pomoči, ki so udeležence odpeljale v bolnišnico. Ranjen je bil tudi snemalec N1, Vučićevi plačanci so ga napadli s kamni.

Sistematično državno nasilje nad protestniki

Nerežimski mediji poročajo, da sta bila v Vrbasu in Bački Palanki izvedna "usklajna napada" na protestnike, kar je spodbudilo študentske skupine, da pozovejo k novim protestom, ki so ponoči potekali pred več lokalnimi sedeži SNS v Novem Sadu, Beogradu in Nišu.

Radiotelevizija Srbije je o protestih poročala skopo, medtem ko provladni tabloidi protestnike označujejo kot "falange", "blokaderske teroriste" in "divjake" ter jih obtožujejo, da je "prelivanje krvi njihov edini cilj".

Še danes se pričakuje novo, obsežnejše sporočilo ministrstva za notranje zadeve.