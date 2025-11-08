Izrael od Hamasa prejel truplo še enega talca

Izraelske oblasti so v petek zvečer potrdile, da so prek Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) od palestinskega gibanja Hamas prejele truplo še enega talca, zajetega med napadom 7. oktobra 2023, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Njegovo identiteto bo potrdila forenzična analiza.

V skladu z oktobrskim premirjem je palestinsko islamistično gibanje že sredi prejšnjega meseca v zameno za več sto palestinskih zapornikov predalo vseh 20 še živih talcev. Od 28 ubitih talcev je gibanje doslej vrnilo posmrtne ostanke 22.

V skladu s sporazumom, ki velja od 10. oktobra, pa mora Izrael gibanju Hamas za vsako prejeto truplo talca v Gazo vrniti 15 trupel Palestincev.