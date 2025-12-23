Oven

Danes boste imeli veliko možnosti za soočenje z velikim uspehom v vašem poklicu. Če pa še vedno nimate službe, ne skrbite. Kmalu boste prešli v pozitivno obdobje, ko vam bo na tem področju šlo kot po maslu. Povsem možno je, da boste imeli tudi več virov prihodkov kot do zdaj.

Bik

Vaše osebno razmerje se bo znašlo pred izzivom, saj se bodo pojavili nepričakovani zapleti. Nepričakovana presenečenja bodo do vas prišla od novega vira. Bodite pozorni na nove ljudi, ki bodo vstopali v vaš socialni krog. Vsekakor se prepričajte o njihovih namenih, postavite jih pred dejstva.

Dvojčka

Spomini in stara čustva bodo prišla na dan – stvari, ki ste jih pozabili, pa ste jih želeli uresničiti. Hrepeneli boste po obisku ali pa boste želeli poklicati nekoga iz vaše preteklosti. Vsako zaprtje teme iz preteklosti vam bo samo koristilo pri vseh preostalih razmerjih, sedaj in v prihodnosti.

Rak

Vaša čustva bodo občutljiva in vaša intuicija bo močna. Znašli se boste v objemu nostalgičnih čustev in sočutja. Spomini na pozabljena čustva in situacije bodo prišli na površje. Poskusite najti nove rešitve, ki vam bodo dovoljevale, da boste nadaljevali svoje življenje brez starih bremen.

Lev

Ste usmerjeni in osredotočeni – zato pa ste tako uspešni. Kakorkoli, vašemu odnosu pa bi morda prišla prav modernizacija. Poskrbite, da bo vaša ljubezen svobodna. Naučite se slediti toku dogodkov. Kaj če bi svojo praktično stran pustili nekje zadaj, medtem ko mislite na ljubezen?

Devica

Danes se boste posvečali samo delu. Bodite previdni, da se ne boste opekli pri odnosih z bližnjimi, ki menijo, da jih zanemarjate. Res je tako. Danes se boste vrgli v delo, saj boste želeli napredek takoj, morda že danes. Ne hitite. Včasih ste preveč zaletavi. Prav je, da se zavedate, da vsaka sprememba potrebuje svoj čas.

Tehtnica

Čakate na razplet zadeve, ki se vleče že zelo dolgo časa. Glede na vložen trud ste mnenja, da bi se danes moral odraziti rezultat vsega skupaj. Glede tega ste že kar obupani in vas rezultat niti ne zanima več, ampak vam je pomembno le to, da se bo zadeva končno razrešila.

Škorpijon

Potrebujete samo en pravi pogled. Oseba se je dolgo upirala vašim čarom, a danes jih boste usmerili vanjo z direktno silo. Potrudite se, da bo vedela, kaj želite. Tisti v vezi pa se vprašajte, kdaj sta se nazadnje dobila s prijatelji. Ljubezen je božanska, ampak ne obstaja v praznini.

Strelec

Danes boste čutili nov delovni zagon. Še včeraj ste bili malce leni in nepripravljeni na delo, toda danes temu ne bo tako. Na delovnem mestu bo prevladovala dobra volja. S sodelavci se boste zapletli v prijeten klepet, zato vam bo delovnik minil zelo hitro. Bodite previdni in ne klepetajte preveč, saj vas nadrejeni opazujejo.

Kozorog

Če ste se pred kratkim odločili za začetek neke zveze ali za premik naprej v razmerju, se sedaj sprašujete, ali ste pravzaprav naredili prav ali ne. Normalno je, da dvomite, toda dvomi se bodo kmalu razblinili in ponovno boste popolnoma srečni. Samski se boste še vedno oklepali preteklosti.

Vodnar

Komaj boste čakali, da boste zaključili z delom, saj vas popoldan čakajo aktivnosti v krogu bližnjih. Kljub temu, da imate popoldan lepo načrtovan, se boste morali soočiti z neprijetnim prepirom, saj boste zamudili na prizorišče. Opravičilo ne bo dovolj, saj se to ne bo zgodilo prvič.

Ribi

Čas je, da se osredotočite na prihodnost in pozabite na preteklost. Posvetite se svojemu partnerju. Zdi se, kot da ne more brez vas. Pred vami so pomembne odločitve na ljubezenskem področju, ki pa jih boste morali kmalu sprejeti. Samski boste zelo razdvojeni. Prisluhnite notranjemu glasu, saj vas ta do sedaj še ni razočaral.