Ti pari horoskopa nimajo prihodnosti

Čeprav pogosto pravijo, da se nasprotja privlačijo, pa v resničnem življenju to pogosto privede do neskladja v odnosih. Nekateri pari horoskopa imajo na začetku morda močno kemijo, a sčasoma postane jasno, da razlike med njimi povzročajo več težav kot vznemirjenja.

Oven in rak

Ovni in raki redko najdejo usklajen ritem. Ovni imajo radi hitrost, akcijo in odprtost, medtem ko raki iščejo varnost, čustva in stabilnost. Kar se ovnom zdi kot iskrenost, rakom pogosto zveni grobo in brezčutno. Sčasoma začnejo ovne raki ovirati s svojo stalno potrebo po čustveni potrditvi, medtem pa imajo raki občutek, da ovni njihovih potreb ne jemljejo resno. Ta odnos se pogosto sprevrže v boj med impulzivnostjo in občutljivostjo, ki ne prinese jasne razrešitve.

Dvojčka in škorpijon

Tako dvojčki kot škorpijoni so intenzivne osebe, prav to pa postane glavni vir težav. Dvojčki imajo radi svobodo, raznolikost in lahkotno komunikacijo, medtem ko si škorpijoni želijo globine, popolne posvečenosti in čustvene ekskluzivnosti. Razlike v načinu, na katerega dojemajo zvezo, hitro postanejo zelo izražene. Dvojčke škorpijoni ovirajo s svojo potrebo po nadzoru, medtem ko se škorpijonom dvojčki zdijo nezanesljivi in površni, to pa privede do razdora.

Lev in kozorog

Levi in kozorogi se težko uskladijo, ker oboji hočejo voditi, a na popolnoma različne načine. Levi si želijo pozornosti, priznanja in čustvene potrditve, medtem ko kozorogi poudarjajo odgovornost, rezultate in dolgoročne cilje. Njihove vrednote se preprosto ne ujamejo. Levom se kozorogi zdijo hladni in pretirano resni, medtem ko se kozorogom levi zdijo neodgovorni in preveč osredotočeni nase. Namesto medsebojne podpore se ta odnos sprevrže v tekmovanje.