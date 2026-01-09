Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Petek,
9. 1. 2026,
16.02

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop škorpijon horoskop oven horoskop rak horoskop dvojčka horoskop kozorog horoskop lev horoskop horoskop

Petek, 9. 1. 2026, 16.02

1 ura, 27 minut

Ti pari horoskopa nimajo prihodnosti

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28
zveza, odnos | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Čeprav pogosto pravijo, da se nasprotja privlačijo, pa v resničnem življenju to pogosto privede do neskladja v odnosih. Nekateri pari horoskopa imajo na začetku morda močno kemijo, a sčasoma postane jasno, da razlike med njimi povzročajo več težav kot vznemirjenja.

Oven in rak

Ovni in raki redko najdejo usklajen ritem. Ovni imajo radi hitrost, akcijo in odprtost, medtem ko raki iščejo varnost, čustva in stabilnost. Kar se ovnom zdi kot iskrenost, rakom pogosto zveni grobo in brezčutno. Sčasoma začnejo ovne raki ovirati s svojo stalno potrebo po čustveni potrditvi, medtem pa imajo raki občutek, da ovni njihovih potreb ne jemljejo resno. Ta odnos se pogosto sprevrže v boj med impulzivnostjo in občutljivostjo, ki ne prinese jasne razrešitve.

Dvojčka in škorpijon

Tako dvojčki kot škorpijoni so intenzivne osebe, prav to pa postane glavni vir težav. Dvojčki imajo radi svobodo, raznolikost in lahkotno komunikacijo, medtem ko si škorpijoni želijo globine, popolne posvečenosti in čustvene ekskluzivnosti. Razlike v načinu, na katerega dojemajo zvezo, hitro postanejo zelo izražene. Dvojčke škorpijoni ovirajo s svojo potrebo po nadzoru, medtem ko se škorpijonom dvojčki zdijo nezanesljivi in površni, to pa privede do razdora.

Lev in kozorog

Levi in kozorogi se težko uskladijo, ker oboji hočejo voditi, a na popolnoma različne načine. Levi si želijo pozornosti, priznanja in čustvene potrditve, medtem ko kozorogi poudarjajo odgovornost, rezultate in dolgoročne cilje. Njihove vrednote se preprosto ne ujamejo. Levom se kozorogi zdijo hladni in pretirano resni, medtem ko se kozorogom levi zdijo neodgovorni in preveč osredotočeni nase. Namesto medsebojne podpore se ta odnos sprevrže v tekmovanje.

Preverite svoj današnji horoskop.

ženska, dekle, pogled
Trendi Ljudi, rojene v teh znakih, je nemogoče pozabiti
zima, sneg, ljubezen
Trendi V teh znamenjih se rodijo najbolj zvesti partnerji
par, ljubezen, zveza, avantura
Trendi Erotični horoskop 2026: leto strasti, skrivnih želja in usodnih privlačnosti za vsa znamenja
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop škorpijon horoskop oven horoskop rak horoskop dvojčka horoskop kozorog horoskop lev horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.