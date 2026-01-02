Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Petek,
2. 1. 2026,
17.53

Petek, 2. 1. 2026, 17.53

V teh znamenjih se rodijo najbolj zvesti partnerji

zima, sneg, ljubezen | Foto Unsplash

Foto: Unsplash

Za tri znake horoskopa velja, da jim predanost in zvestoba predstavljata temelj vsake zveze. V odnos ne vstopajo površno, temveč si želijo stabilnosti, zaupanja in dolgoročne skupnosti. Ko najdejo pravo osebo, se ji posvetijo s popolno iskrenostjo, zato veljajo za najbolj zanesljive partnerje, ki v odnos prinesejo mir in občutek varnosti.

Bik

Biki so znani po tem, da vse, tudi zveze, gradijo počasi, a čvrsto, pri čemer sta zanje bistvena stabilnost in zaupanje. Ko se počutijo varne, postanejo izjemno predani. Trajnost čustev je zanje pomembnejša od dramatičnih gest, partnerju nudijo umirjenost in predvidljivost, enako doslednost pa pričakujejo povrnjeno.

Rak

Raki v odnos vložijo ogromno čustev, zvestoba pa je zanje temelj čustvene povezanosti. Ko koga spustijo v svojo bližino, so do njega izjemno zaščitniški. Predanost se jim ne zdi obveznost, temveč naraven izraz ljubezni. Z empatičnostjo in sposobnostjo razumevanja partnerja ustvarijo globok občutek enotnosti.

Kozorog

Kozorogi v zvezo vstopijo le takrat, ko so prepričani, da ima smisel in trajni potencial. Ljubezen jemljejo resno in predano gradijo stabilno partnerstvo. Ko se obvežejo, ostanejo dosledni, predani in povsem usmerjeni v vzdrževanje odnosa. Veliko jim pomenita iskrenost in zanesljivost, zato se trudijo biti partner, na katerega je mogoče računati.

Preverite svoj današnji horoskop.

