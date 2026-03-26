Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
17.30

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Ethan Vernon Matevž Govekar Gal Glivar Jakob Omrzel Dirka po Kataloniji

Četrtek, 26. 3. 2026, 17.30

3 minute

Dirka po Kataloniji, 4. etapa

Vernonu skrajšana etapa, Godon še vodilni

Avtorji:
S. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ethan Vernon | Ethan Vernon je zmagovalec skrajšane četrte etape Dirke po Kataloniji. | Foto Guliverimage

Ethan Vernon je zmagovalec skrajšane četrte etape Dirke po Kataloniji.

Foto: Guliverimage

Britanec Ethan Vernon je zmagovalec 4. etape kolesarske dirke po Kataloniji. Član ekipe NSN je na 151 kilometrov dolgi preizkušnji med Matarojem in Camprodonom v ciljnem sprintu ugnal skupno vodilnega Francoza Doriana Godona (Ineos Grenadiers). Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je bil kot najboljši Slovenec 14.

Današnja etapa bi se morala končati na Vallterju, kar bi k skupni dolžini dodalo dobrih 20 km, a so se pred etapo odločili za skrajšanje te zaradi napovedi močnega vetra na vrhu Vallterja. Kljub temu je ponudila razgibano traso.

Po nekaj zgodnejših skokih sta najdlje sta vztrajala Eritrejec Merhawi Kudus (Burgos Burpellet BH) in Španec Samuel Fernandez (Euskaltel - Euskadi), ki sta na zadnjem vzponu - ta je pomenil skoraj 40 kilometrov blagega, a skoraj nenehnega vzpenjanja do cilja - imela dobre pol minute prednosti pred glavnino.

Toda slednja je ubežnika ujela 18 km pred ciljem, kljub nekaj poskusom novih skokov pa so kolesarji za etapno zmago na koncu odločali v skupinskem sprintu, ki ga je zanesljivo dobil Ethan Vernon za svojo 14. zmago v karieri. Dorian Godon je ostal pri dveh etapnih zmagah na letošnji, že 105. izvedbi te dirke, Britanec Tom Pidcock (Pinarello) je bil tretji, Američan Brandon McNulty (UAE Emirates - XRG) pa četrti.

V skupni razvrstitvi ima Godon 13 sekund prednosti pred Pidcockom, 14 pred Belgijcem Remcom Evenopoelom (Red Bull - Bora - hansgrohe), 24 pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike) in 25 pred McNultyjem in Andreo Raccagnijem (Soudal Quick Step).

Gal Glivar (Alpecin Premier-Tech), danes 22., je skupno 11. s 26 sekundami zaostanka, Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious), danes 76., pa 31. Oba imata 26 sekund zaostanka. Matevž Govekar je skupno 106. z 9:19 minute zamude.

V petek kolesarsko karavano čaka nova zahtevna gorska preizkušnja. Med La Seu d'Urgellom in Coll de Palom bod prevozila 155,3 kilometra, na trasi pa je pet kategoriziranih vzponov, zadnji na Coll de Pall je dolg 16,4 km s povprečnim naklonom 7,2 odstotka.

Ethan Vernon Matevž Govekar Gal Glivar Jakob Omrzel Dirka po Kataloniji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

