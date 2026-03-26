Britanec Ethan Vernon je zmagovalec 4. etape kolesarske dirke po Kataloniji. Član ekipe NSN je na 151 kilometrov dolgi preizkušnji med Matarojem in Camprodonom v ciljnem sprintu ugnal skupno vodilnega Francoza Doriana Godona (Ineos Grenadiers). Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je bil kot najboljši Slovenec 14.

Današnja etapa bi se morala končati na Vallterju, kar bi k skupni dolžini dodalo dobrih 20 km, a so se pred etapo odločili za skrajšanje te zaradi napovedi močnega vetra na vrhu Vallterja. Kljub temu je ponudila razgibano traso.

Po nekaj zgodnejših skokih sta najdlje sta vztrajala Eritrejec Merhawi Kudus (Burgos Burpellet BH) in Španec Samuel Fernandez (Euskaltel - Euskadi), ki sta na zadnjem vzponu - ta je pomenil skoraj 40 kilometrov blagega, a skoraj nenehnega vzpenjanja do cilja - imela dobre pol minute prednosti pred glavnino.

Toda slednja je ubežnika ujela 18 km pred ciljem, kljub nekaj poskusom novih skokov pa so kolesarji za etapno zmago na koncu odločali v skupinskem sprintu, ki ga je zanesljivo dobil Ethan Vernon za svojo 14. zmago v karieri. Dorian Godon je ostal pri dveh etapnih zmagah na letošnji, že 105. izvedbi te dirke, Britanec Tom Pidcock (Pinarello) je bil tretji, Američan Brandon McNulty (UAE Emirates - XRG) pa četrti.

⏮️ Reviu l'últim quilòmetre!



⏮️ Watch out the last km of the race at @Pirineu365. pic.twitter.com/xnbhnWnL3N — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 26, 2026

V skupni razvrstitvi ima Godon 13 sekund prednosti pred Pidcockom, 14 pred Belgijcem Remcom Evenopoelom (Red Bull - Bora - hansgrohe), 24 pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike) in 25 pred McNultyjem in Andreo Raccagnijem (Soudal Quick Step).

Gal Glivar (Alpecin Premier-Tech), danes 22., je skupno 11. s 26 sekundami zaostanka, Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious), danes 76., pa 31. Oba imata 26 sekund zaostanka. Matevž Govekar je skupno 106. z 9:19 minute zamude.

V petek kolesarsko karavano čaka nova zahtevna gorska preizkušnja. Med La Seu d'Urgellom in Coll de Palom bod prevozila 155,3 kilometra, na trasi pa je pet kategoriziranih vzponov, zadnji na Coll de Pall je dolg 16,4 km s povprečnim naklonom 7,2 odstotka.

Results powered by FirstCycling.com