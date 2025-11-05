Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
5. 11. 2025,
15.34

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Sreda, 5. 11. 2025, 15.34

1 ura, 12 minut

Ti znaki horoskopa gredo v ljubezni na vse ali nič

ljubezen, zveza, par | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje se v ljubezni nikoli povsem ne prepustijo, ampak ostanejo previdni. Za tri nebesna znamenja pa velja, da takrat, ko ljubijo, ljubijo brez zadržkov. V ljubezni poznajo le dve možnosti: intenzivnost do konca življenja ali pa hiter konec.

Škorpijon

Škorpijoni ne poznajo polovičarstva. Njihova ljubezen je globoka, na ljubljeno osebo se močno čustveno navežejo in si želijo, da bi dihala kot eno bitje. V zveze se nikoli ne spuščajo iz dolgčasa, ampak potrebujejo bližino, ki za vedno spremeni njihovo življenje. Prav ta globoka čustva pa so lahko tudi razlog za konflikte, ker pričakujejo, da bodo ljubljeni na enako intenziven način.

Rak

Raki ljubijo iskreno, predano in srčno. Ko se zaljubijo, se v celoti predajo, ljubljeni osebi dajo vsa svoja čustva, čas in pozornost. Ljubezenski odnos postane središče njihovega sveta, toda prav zaradi te predanosti postanejo tudi zelo občutljivi in ranljivi. Če začutijo, da jim ljubljena oseba ne vrača enake predanosti, se hitro umaknejo in zaprejo vase, takrat pa se vse skupaj hitro konča.

Ribe

Ribe so izrazito sanjaške narave tudi v ljubezni, ki jo vedno idealizirajo. Njihovi ljubezenski odnosi niso nikoli površinski, ampak obstajata le dve možnosti: ali se popolnoma predajo ali pa se umaknejo v svoj svet. Ker neizmerno potrebujejo čustveno globino in duhovno povezanost, so v ljubezni vedno močno ranljive, a obenem tudi predane, če so čustva na obeh straneh enaka.

Preverite svoj današnji horoskop.

