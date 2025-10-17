Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
17. 10. 2025,
Petek, 17. 10. 2025, 21.55

44 minut

Najtežje je osvojiti ženske, rojene v teh znakih

Nekatere ženske ne nasedejo na vsako pohvalo in površno osvajanje, ampak se zavedajo svoje vrednosti, pozorno opazujejo in se ne odprejo, dokler niso prepričane, da se z neko osebo ujemajo. V ljubezni so še posebej previdne pripadnice teh treh nebesnih znamenj.

Kozorog

Kozoroginje so znane po svoji ambicioznosti in samostojnosti. V ljubezni so previdne, ker nočejo izgubiti ravnotežja, ki so ga zgradile z lastnim trudom. Ne pritegnejo jih prazne besede in površne geste, ampak doslednost in konkretna dejanja. Točno vedo, kaj hočejo, in ne bodo sprejele nič manj ne glede na pritisk okolice. Potrebujejo čas, da se odprejo, ko pa zaupajo, se popolnoma predajo.

Škorpijon

Škorpijonke imajo močno intuicijo in v svojo bližino ne dovolijo kar vsakomur. Za njihovo samozavestno in pogosto nedoumljivo zunanjostjo se skriva strastna duša. Takoj začutijo neiskrenost in se ob tem nemudoma umaknejo, zato jih je nemogoče osvojiti, če ni resnične čustvene povezanosti. Zanje ljubezen ni igra, ampak intenzivna izkušnja, osvojiti pa jih je mogoče le s popolno iskrenostjo.

Devica

Device pozorno analizirajo ljudi in le redko sprejmejo odločitve na podlagi čustev. Iščejo partnerja, ki jim pokaže zrelost in odgovornost. Težko se prepustijo, če ne občutijo varnosti, zato ob prvem srečanju delujejo zadržano. Zdijo se zahtevne, a v resnici le želijo nekoga, ki bo razumel njihovo potrebo po stabilnosti. Ko se zaljubijo, s svojo predanostjo pokažejo, da je bilo vredno čakati.

