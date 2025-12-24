Oven

Pošteno se precenjujete. Res je, da ste na splošno uspešna oseba in da vam gredo stvari dobro od rok, pa vendar ne pretiravajte z nalogami, ki si jih zastavljate. Ne morete blesteti na vseh področjih. Lahko ste dobri, ne pa vedno tudi najboljši. Vaši cilji so previsoki in kaj hitro bi lahko nizko padli. Premislite.

Bik

Pa boste le dočakali počitek. Zdržite še današnji delovni dan in čaka vas prijetno ter sproščeno popoldne. Preživite ga v družbi bližnjih, ki vas močno pogrešajo, saj ste večinoma nenehno odsotni. Pokažite jim, koliko vam pomenijo in da to delate za skupno dobro. Dan boste zaključili v prijetnem vzdušju.

Dvojčka

Niste zadovoljni s svojim zdravjem, saj imate nenehno težave. Pomagalo bi že samo več gibanja in svežega zraka, poleg tega pa bi veliko pripomogla tudi bolj zdrava prehrana. Vaše prehranjevalne navade so slabe, česar se zavedate, pa vendar ne čakajte na kaj hujšega, da jih boste spremenili.

Rak

Ponovno boste slabe volje. Namesto da bi se odpravili ven in se pridružili zabavi, na katero ste bili povabljeni, se boste zaprli v stanovanje in se izmikali družbi. Pomislite na težave, s katerimi se soočate. Nujno jih morate razrešiti. Nobena od težav ni tako velika, da bi morali biti slabe volje. Čim prej se sprostite v prijetni družbi.

Lev

Trudili se boste, da nihče ne bi ugotovil, kaj vas pravzaprav skrbi in kdo vas poskuša vreči iz ravnotežja. Niti mnogih dogodkov boste držali v svojih rokah ter se poskušali prilagajati novim okoliščinam, ki vam ne bodo niti najmanj všeč. Pri tem vam bodo zelo pomagali člani vaše družine. Pustite, da vam priskočijo na pomoč.

Devica

Razmišljali boste o preteklosti. Zdi se, kot da vas je ta zaznamovala in oblikovala vašo osebnost. Končno boste potegnili mejo med preteklostjo in prihodnostjo. Ne glede na slabe izkušnje je sedaj čas, da greste dalje. Samski se ne bojte več. Stopite na novo pot, saj ste skorajda že pripravljeni. Vezani pričakujte veliko strasti.

Tehtnica

Odločeni ste, da boste postavili stvari na svoje mesto. Bodite previdni le, da ne boste nekoliko pregrobi, kajti lahko bi prizadeli ljudi, ki so bolj občutljivi od vas. Bodite jasni pri svojih namerah in sporočilih. Delujete raztreseni in neresni. Veliko bo dogajanja okoli vas in tudi veliko se boste razdajali.

Škorpijon

Obkroženi boste z ljubečimi ljudmi, ki vam bodo pripravljeni pomagati. Čas bo pravi, da uveljavite svoje potrebe in želje. Pogovarjajte se z ljubljeno o stvareh, ki si jih resnično želite. A previdno. V komunikaciji boste ostri, jasni, odločni in prepričljivi. To za čustvene zadeve ne bo najboljši pristop.

Strelec

Če ste trenutno v razmerju, bo pravi čas, da spremenita vajino rutino. Poskusite kaj novega, presenetite vašega prijatelja z nečim posebnim. Če iščete novo razmerje, bo dan pravi, da sprejmete tveganje in naredite načrt za manjšo avanturo. Dokler ne boste poskusili, ne boste vedeli, kaj vam lahko prinese.

Kozorog

Neko osebo si boste močno želeli ob sebi. Ugotavljali boste, kako bi vi izpadli v najlepši luči. Zaradi težnje k temu, da ste izbirčni in kritični do vsega, kar vidite, bi lahko ostali praznih rok. Torej tudi če ne bo vse poteklo čisto po vaše, poskrbite, da bo vsaj vsaj do neke mere in enostavno uživajte v tem.

Vodnar

Napačne domneve bodo v težave spravile vse, ki bodo vključeni. Bodite jasni glede vaših ciljev, še posebno če vključujejo tudi druge. Komunicirajte čim bolj preprosto, kar bo veliko boljše za vse. Čas bo idealen za druženje ali za zmenek z nekom, ki vas privlači in imata nekaj skupnega.

Ribi

Prihaja obdobje polno novih strasti, zato bo današnji dan naklonjen samskim. Pred vami so nove možnosti in priložnosti za ljubezen, zato bodite pripravljeni na plodnejše obdobje. Vezani boste v odnosu, ki ga imate, srečni. Med vama bodo močna čustva in občutki predanosti.