Žena najstarejšega sina zakoncev Beckham Nicola Peltz se je v začetku novega leta očitno odločila še povečati razkol v odnosu, ki ga mlada zakonca gojita do Brooklynovih staršev, Davida in Victorie Beckham. Nicola je namreč s svojega profila na Instagramu izbrisala vse sledi članov Beckhamove družine, ohranila pa je seveda le tiste, na katerih pozira s svojim možem Brooklynom.

Tuji mediji poročajo, da se je žena Brooklyna Beckhama, igralka Nicola Anne Peltz Beckham, z začetkom novega leta odločila narediti še eno izmed drastičnih potez, ki potrjujejo, v kako slabem stanju je odnos mladih zakoncev s starši najstarejšega sina Beckhamovih, nekdanjega profesionalnega nogometaša Davida Beckhama in modne oblikovalke ter pevke Victorie Beckham, ter Brooklynovimi sorojenci.

Nicole Peltz, ki izvira iz bogate ameriške dinastije Peltz (njen oče je Nelson Peltz, podjetnik in investitor, čigar premoženje je ocenjeno na okoli 1,37 milijarde evrov), se je odločila s svojega profila na Instagramu izbrisati vse sledi članov Beckhamove družine. Ohranila je le tiste, na katerih pozira s svojim možem Brooklynom.

Brooklyn Beckham na družbenih omrežjih blokiral družinske člane

Drastična poteza Nicole Peltz sledi razkritju, da je mož Brooklyn na družbenem omrežju že pred časom blokiral družinske člane, kar je ponovno razplamtelo govorice o tem, kako velik je družinski razkol. 31-letna igralka Peltz je zdaj izbrisala tudi ganljivo objavo iz leta 2024, ko je nekdanja članica Spice Girls praznovala 50 let. Takrat ji je v rojstnodnevnem voščilu zapisala: "Vse najboljše moji čudoviti tašči Victorii Beckham. Zelo te imam rada in vesela sem, da bom za vedno tvoja plesna partnerica."

Te objave (kot tudi preostalih s člani Beckhamovih) z voščilom Victorii ob 50. rojstnem dnevu na profilu Nicole Peltz ne moremo več zaslediti. Foto: Instagram/posnetek zaslona

Pretekli mesec je Brooklynov mlajši brat Cruz Beckham javno potrdil, da je Brooklyn na družbenih omrežjih blokiral vse člane svoje primarne družine, in zanikal govorice, da naj bi starši in sorojenci prenehali slediti najstarejšemu sinu. Ob tem je Cruz povedal: "Moja mama in oče nikoli ne bi prenehala spremljati svojega sina. Povejte pravilna dejstva. Oni so bili blokirani tako kot jaz."

Odnos se je začel krhati že po poroki leta 2022

Govorice o tem, kako so se začele razpoke med družinama Peltz in Beckham, segajo že v leto 2022, ko sta se v ZDA poročila Brooklyn in Nicola. O napetostih znotraj družine se je govorilo že kmalu po poroki, saj Nicola med drugim ni nosila poročne obleke iz kolekcije Victorie Beckham, ampak se je odločila za kreacije hiš Valentino, Dior in Versace. Victoria Beckham naj bi bila po poročanju Daily Maila razočarana tudi zato, ker v priprave na poroko ni bila vključena, glavno vlogo na dogodku pa je imela družina Peltz.

Nicola Peltz je govorice o izboru poročne obleke zanikala ter pojasnila, da atelje Victorie Beckham preprosto ni imel dovolj časa za izdelavo obleke. A napeto naj bi bilo že na poroki, ko naj bi Victoria med prvim plesom para stopila na plesišče in nevesto Nicolo na njen veliki dan pustila v solzah. V zadnjem obdobju pa so se napetosti le še stopnjevale, zato so številni spletni komentatorji Brooklyna prosili, naj začne razmišljati s svojo glavo in zgladi spor s svojima staršema in ne popusti pred zahtevami svoje žene.

Brooklyn naj bi želel komunicirati le prek odvetnikov

Kot je poročal portal TMZ, so napetosti med Brooklynom in njegovima staršema Davidom in Victorio še vedno zelo velike. Med drugim med njimi naj ne bi bilo nobenih stikov ali prizadevanj za spravo, prav tako je po poročanju britanskih medijev Brooklyn že lansko poletje staršema celo poslal sporočilo, naj stik z njim vzpostavljata le prek odvetnikov. Med drugim naj bi ju prosil, naj o njem ne objavljata ničesar na družbenih omrežjih. Razlog za to je njegova užaljenost zaradi domnevnih zlobnih namigov (tudi številnih spletnih komentatorjev), da naj bi bil pod vplivom žene.