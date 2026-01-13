Oven

V ozračju bo poseben vpliv, ki povzroča stres in nemir. Obetajo se vam tudi nenadne spremembe, kar bo v vašem življenju povzročilo zmedo. Skušajte ohraniti mirno kri in z razumom pristopite k celotni situaciji. Le tako boste iz vsega skupaj lahko potegnili samo najboljše. Samski ne trošite energije za več oseb hkrati.

Bik

Danes vam bo vroče na vsakem koraku, saj boste kar prekipevali od energije. Dan bo izredno primeren, da se lotite vseh tistih obveznosti, ki vam sicer delajo težave. Ker boste dobre volje in polni optimizma, vam bo uspelo marsikaj, kar vam do sedaj ni šlo od rok. Čim prej se lotite dela.

Dvojčka

Pred vami je čudovit dan, prežet z veseljem in radostjo. Polni boste navdiha, delo v službi pa vam bo šlo odlično od rok. Z malo sreče se vam obeta tudi neka finančna ponudba, s katero utegnete povečati denarno stanje. Morda se boste ustrašili tveganja, vendar se v resnici nimate česa bati.

Rak

V današnjem dnevu lahko pričakujete nenaden preobrat, ki bo odločilno vplival na nadaljnji potek dogajanja. Morda vam celotna situacija sprva ne bo najbolj všeč, vendar se boste prej ali slej navadili nanjo. Nekje v sebi se zavedate, da je dolgoročno za vas tako najbolje. Pazite, kaj boste govorili pred domačimi.

Lev

Bolj ko se boste otepali nekih novosti, bolj vam jih bodo vsiljevali, zato bi bilo najbolje, da se prepustite in pustite presenetiti. Morda navsezadnje sploh ne bo tako slabo kot si mislite. Na splošno je danes pred vami sila uspešen dan, če boste le prisluhnili nasvetu neke osebe, ki se spozna na posel.

Devica

Doma vas bodo bližnji danes hvalili, nadvse zadovoljni so namreč zaradi vašega preteklega uspeha. Vaša dobra volja in veselje se bosta odrazila tako na vašem počutju kot zdravju samem. Z ljubezenskimi načrti boste imeli precej sreče, čeprav bodo vaša dejanja včasih skregana s tem, kar si v resnici želite.

Tehtnica

Spoznali boste, da ves čas ravnate tako, kot hočejo drugi. Čas je za spremembe. Ugotovili boste, da niste tako nemočni, kot se vam je do zdaj zdelo. Sprejmite spremembe pozitivno naravnani in brez strahu. Razmišljali boste tudi o denarju, ki ste ga privarčevali. Dobili boste neko novo idejo.

Škorpijon

Zavedajte se, da je vsaka ovira nova priložnost, zato nikar ne obupajte, če vam danes ne bo šlo vse tako, kot ste si zamislili. Ohranite upanje in vero ter verjemite, da se bo vse izšlo tako, da bo za vas najbolje. Če ste kakršna koli čustva pometali pod preprogo, se jim danes ne boste mogli izogniti.

Strelec

Če boste danes iskali pomoč, je na žalost ne boste prejeli, zato bi bilo veliko bolje, da se od jutra pa vse do poznega večera zanesete le sami nase. Nima smisla, da silite z glavo skozi zid. Na splošno bo danes vaše počutje malenkost slabše, saj vas bo nenehno preganjala pasivnost.

Kozorog

Ni se vam potrebno družiti z ljudmi, ki v vas sprožajo slabe občutke ali pa celo občutek krivde. To delajo le zato, da se sami počutijo bolje, zato jim nikar ne nasedajte. Spremljal vas bo občutek, da v ljubezni nekaj zamujate in da je nekaj šlo mimo vas. Samski boste spoznali, da si želite doživeti nekaj novega in drugačnega.

Vodnar

Samski pazite, da se ne boste preveč zagreli za neko osebo, ki vam ne bo vračala naklonjenosti. Zavedati se morate, kje so vaše meje. Vezani boste danes občutili napetost v vajinem odnosu. Izvirala bo iz nerešenega ali spregledanega prepira pred nekaj dnevi. Ni vedno pametno molčati, kadar vas kaj moti.

Ribi

Polni boste energije, a boste delali tudi stvari, ki sicer niso v vaši naravi. Zelo boste razdražljivi, morda celo žaljivi do drugih, zato se skušajte vsaj malce nadzorovati. Preden boste komu kaj očitali, dobro premislite, če imate za to podlago. V nasprotnem primeru bi lahko koga tudi izgubili. Premislite!