TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Ponedeljek,
12. 1. 2026,
18.28

horoskop ribi horoskop vodnar horoskop strelec horoskop dvojčka horoskop horoskop

Teh znakov horoskopa ne moti, če živijo v svinjaku

nered | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Marsikdo v svojem domu ne prenaša niti najmanjšega znaka neurejenosti, nekaterim pa je povsem vseeno za nered. Predvsem za štiri znake horoskopa velja, da imajo povsem druge prioritete, kot sta pospravljanje in čiščenje.

Dvojčka

Dvojčki so v stalnem gibanju, zato pospravljanje le redko pride na vrsto. Njihov dom se hitro spremeni v kombinacijo razmetanih oblačil, nepomite posode in malenkosti, ki so jih pustili "za pozneje". Medtem ko se drugi zgražajo nad takšno prenatrpanostjo, pa dvojčkov kaos ne moti in dobro vedo, kje je kaj, tudi če se drugim to zdi povsem nelogično. Red zanje ni prioriteta, pomembna je svoboda misli.

Ribi

Ribe se pogosto izgubijo v lastnih mislih, čustvih in domišljiji, fizični prostor pa zanemarijo. Njihova domovanja se marsikomu zdijo povsem zapuščena, ker v njih ni strukture in rutine. Za ribe pospravljanje ni nekaj prirojenega, ampak nekaj, česar se lotijo šele, ko je že popolnoma neizbežno. Organizacija se jim zdi manj pomembna kot notranji mir, dokler je kaos v njihovem domu, ne pa v mislih.

Strelec

Strelci cenijo svobodo, spontanost in neprestano gibanje, gospodinjska opravila pa še zdaleč niso med njihovimi prioritetami. Svoje stvari puščajo, kjer se pač znajdejo, ker medtem že razmišljajo o novih načrtih in idejah. Nered v njihovem domu je posledica njihovega nemira in potrebe po stalnih spremembah. Red jih omejuje in se jim zdi statičen, v kaotičnem domovanju pa ne vidijo nobene težave.

Vodnar

Vodnarji imajo praviloma nekonvencionalen odnos do prostora in pravil na splošno. Njihov nered je običajno rezultat ustvarjalnega kaosa in zavračanja ustaljenih norm. Ne vidijo smisla v neprestanem pospravljanju, če prostor služi svojemu namenu, organizacija pa se jim zdi neskončno dolgočasna in nepotrebna. Čeprav so izjemno inteligentni in osredotočeni, pa je urejenost doma njihova šibkost.

Preverite svoj današnji horoskop.

