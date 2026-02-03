Žan Mahnič napoveduje: Ustanovili bomo slovenski ICE

Poslanec SDS Žan Mahnič je v državnem zboru danes napovedal, da bo naslednja vlada, če jo bo vodila SDS, ustanovila urad za deportacije, ki bo poskrbel, da bodo vsi, ki so v Sloveniji nezakonito,morali zapustiti našo državo. Predsednik vlade Robert Golob medtem poudarja, da je Slovenija med najvarnejšimi državami v Evropi in celo na svetu.

"Ustanovili bomo urad za deportacije z enim zaposlenim, dvema pomočnikoma, dvema avtobusoma in 20 policijskimi specialci. Vsi, ki so v tej državi ilegalno, ki so ilegalno prestopili prag naših meja, bodo pač morali oditi nazaj v skladu z uredbami, ki jih imamo," je potek dogodkov v primeru, da bi po volitvah o tem odločala SDS, napovedal Žan Mahnič.

Na napoved poslanca SDS so med drugim opozorili pri Inštitutu 8. marec in poudarili, kaj urad za deportacije počne v ZDA:

Poslanec največje opozicijske stranke v uradu za deportacije – podobnega imajo v ZDA, in sicer Agencijo za priseljevanje in carine (ICE), ki v zadnjem obdobju pogosto agresivno izvaja zaostreno priseljensko politiko Donalda Trumpa – vidi učinkovit ukrep za reševanje problematike nezakonitih migracij.

Administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa se zaradi protimigrantskih operacij agentov ICE v zadnjih tednih sooča s hudimi kritikami ameriške javnosti, ki so se še izjemno okrepile po tem, ko so pripadniki agencije ustrelili protestnico Renee Good in protestnika Alexa Prettija, državljanko in državljana ZDA. Donald Trump je zato napovedal deeskalacijo razmer, ameriška ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem pa je odredila, da morajo od zdaj naprej vsi agenti ICE nositi kamere (domnevno za lastno varnost). Foto: Guliverimage

Mahnič je predsedniku vlade Robertu Golobu danes v DZ sicer očital, da je bilo po podatkih policije v času tretje vlade Janeza Janše 38 tisoč nezakonitih prehodov meje, v času sedanje vlade pa okrog 155 tisoč. Ob tem je po njegovih besedah "nadvse šokantno" tudi finančno breme v času sedanje vlade, ko je po njegovih navedbah urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov v slabih štirih letih porabil 185 milijonov evrov, prej pa v sedmih letih 31 milijonov evrov.

Golob: Število ilegalnih migrantov v Slovenijo je radikalno upadlo

Premier Golob je v odzivu na današnje vprašanje poslanca Mahniča o nezakonitih prehodih meje danes v DZ dejal, da drži, da je prvo leto po pandemiji covida-19 število migrantov skokovito naraslo, česar niso skrivali, in so bili celo primorani uvesti ponoven nadzor na meji. A v letu 2025 je "dotok ilegalnih migrantov v Slovenijo radikalno upadel, letos je minimalen. To je rezultat delovanja te vlade, pa nimamo več ne žice, ne panelov, nihče se ne utaplja v naših rekah," je poudaril.

Izpostavil je, da je Slovenija po vseh indeksih mednarodnih organizacij med najvarnejšimi državami v Evropi in celo na svetu ter da bo tudi ostala varna. "Temu je namenjeno delovanje te vlade, ne nabiranju populističnih točk z lažnim strašenjem, izmišljanjem lažnih zločinov in potvarjanjem dejstev," je dodal Golob, ki to pričakuje tudi v kampanji pred volitvami v DZ.