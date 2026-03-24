V Bruslju še preučujejo pismo, v katerem je premier Robert Golob pretekli četrtek Evropsko komisijo pozval, naj razišče primer domnevnega tujega vmešavanja v volitve v Sloveniji, so danes navedli na komisiji.

"Preučujemo pismo in nato bomo v ustreznem času odgovorili premierju," je tiskovni predstavnik komisije Thomas Regnier odgovoril na vprašanje, ali bo komisija preiskala primer domnevnega tujega vmešavanja v nedeljske volitve v Sloveniji.

Golob odšel v Bruselj

Golob je pretekli četrtek ob robu vrha EU v Bruslju v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen pozval komisijo, naj razišče primer tujega vmešavanja v volitve v Sloveniji in na podlagi tega primera pripravi učinkovitejši odziv na podobne primere v prihodnje v drugih državah članicah Unije.

To je storil, potem ko je pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami v Sloveniji v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne. Tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo.

Dejstva razkrila neposredno vmešavanje

Posamezniki iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so v začetku preteklega tedna razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode. Po virih Mekine naj bi se predstavniki podjetja 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je nato sekretariat Sveta za nacionalno varnost "seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve v Sloveniji".

Predsedniki vlad in držav članic EU so na vrhu zaradi dogajanja v Sloveniji članice in Evropsko komisijo pozvali tudi h krepitvi odpornosti pred tujim vmešavanjem in poskusi spodkopavanja demokracije.

Na komisiji so danes pojasnili, da si že kar nekaj časa prizadevajo za to. Med drugim so v okviru Evropskega ščita za demokracijo vzpostavili Evropski center za demokratično odpornost, ki omogoča sodelovanje med državami članicami in civilno družbo na tem področju, je povedal Regnier. Večjo odpornost demokracij pa zagotavlja tudi akt o digitalnih storitvah, je dodal.