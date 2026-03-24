Golob sklical Svet za nacionalno varnost

Predsednik vlade Robert Golob je za ta četrtek sklical sejo Sveta za nacionalno varnost (SNAV). Na sejo je povabil predsednico Natašo Pirc Musar in vse predsednike strank, ki so se na nedavnih volitvah uvrstile v parlament. Temi seje bosta krizne razmere v svetu in energetska varnost ter tuji vplivi na volitve v Republiki Sloveniji.

Na sejo SNAV je premier Robert Golob povabil predsednike političnih strank, izvoljenih v državni zbor: predsednika SDS Janeza Janšo, predsednika liste NSi, SLS, Fokus Jerneja Vrtovca, predsednika SD Matjaža Hana, predsednika stranke Demokrati Anžeta Logarja, koordinatorja Levice Luko Mesca in predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, so sporočili z Urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Da bo zaradi domnevnega tujega vmešavanja v volitve sklical Svet za nacionalno varnost, je Golob napovedal že pred dnevi. Gre za odziv na domnevno vpletanje izraelske obveščevalne agencije Black Cube v slovenske volitve. Ta agencija naj bi bila v ozadju prisluhov – med drugim nekdanji pravosodni ministrici Dominiki Švarc Pipan in odvetnici Nini Zidar Klemenčič.

Nekateri predstavniki agencije Black Cube so decembra lani večkrat prišli v Slovenijo in naj bi – po trditvah Sove – obiskali tudi sedež SDS na Trstenjakovi ulici 8.

Janša je v ponedeljek, 16. marca, na predvolilnem soočenju z Golobom na POP TV zanikal, da se je kdaj srečal s predstavniki Black Cuba, v sredo, 18. marca, pa na Kanalu A priznal poznanstvo z Gioro Eilandom, ki je član svetovalnega odbora agencije Black Cube, in ga opisal kot upokojenega generalmajorja, s katerim je večkrat govoril. Zadnjič sta se pogovarjala lansko leto, in sicer o razmerah na Bližnjem vzhodu, je še dejal.