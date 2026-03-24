Torek, 24. 3. 2026, 16.42
1 ura, 16 minut
Stranke previdno o sestanku s Svobodo, v ponedeljek prvaki izvoljenih strank k Nataši Pirc Musar
Po nedeljskih volitvah, na katerih se je v DZ uvrstilo sedem strank, se obeta več pogovorov. Vabljeni na petkov sestanek s Svobodo so z napovedmi o udeležbi previdni. Udeležbo vseh strank je pričakovati na ponedeljkovih pogovorih pri predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki mora sklicati ustanovno sejo DZ. Ta bo predvidoma 10. aprila.
Razmerja med sedmimi strankami, ki jim je na nedeljskih volitvah uspel preboj čez parlamentarni prag, kažejo na trnovo pot do oblikovanja nove vlade. Predsednik Svobode in aktualni premier Robert Golob je že na povolilni ponedeljek začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije, so sporočili iz njegovega kabineta.
Vabilo Svobode dobile vse stranke, razen SDS
Vabilo na petkov sestanek na sedežu Svobode, ki je na nedeljskih volitvah za las slavila, so dobile vse stranke z izjemo SDS. O tem, iz katerih strank so dobili pozitivne signale o udeležbi, so v Svobodi danes navedli, da "pogovori potekajo, srečanje demokratičnih parlamentarnih strank je v usklajevanju".
Udeležbo napovedujejo v Levici in Vesni, kjer imajo danes na dnevnem redu tudi pogovore o doseženem izidu na volitvah. Pričakovati je, da bi lahko glede udeležbe na sestanku pri Golobu enako ravnala tudi druga aktualna koalicijska partnerica Svobode SD. V stranki, ki je danes v ožji sestavi prvič analizirala volilni rezultat, povabila na sestanek ne komentirajo.
V NSi skopi, Demokrati zaviti v molk
Tudi v NSi, ki je na volitvah nastopila s skupno listo s SLS in Fokusom Marka Lotriča, so z informacijami skopi, so pa v ponedeljek na družbenih omrežjih sporočili, da še upajo na desnosredinsko koalicijo.
Po rezultatu, ki je z osvojenimi šestimi poslanskimi mandati, globoko pod pričakovanji, so se v molk zavili tudi Demokrati Anžeta Logarja. Ta je že pred vabilom Svobode dejal, da se bodo morebitnim vabilom na pogovore odzvali.
Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović pa je v ponedeljek dejal, da predvideva, da se bodo petkovega sestanka udeležili.
Janša: Ne želim več voditi šibke vlade
Medtem je prvak SDS Janez Janša pred volitvami dejal, da šibke vlade ne želi več voditi, na današnji novinarski konferenci, na kateri je napovedal izpodbijanje rezultata predčasnega glasovanja, dejal, da vlade še ne sestavlja. V dneh po volitvah sicer po njegovih besedah "kakih sto ljudi sestavlja vlado" in preračunava. "Dokler nimamo rezultatov teh volitev, se pač mi s tem ne ukvarjamo, pa svetujemo tudi drugim, da ne. Počakajmo," je sklenil.
Predsednica republike pa namerava v ponedeljek na ločenih pogovorih gostiti vodje vseh novih parlamentarnih strank. V uradu pričakujejo udeležbo vseh, večina strank jo je za STA tudi uradno napovedala.
Pričakovati je, da bo predsednica na ponedeljkovih pogovorih z vodji strank spregovorila o nadaljnjih korakih do oblikovanja nove vlade. V pristojnosti predsednice je namreč predlagati mandatarja. Kot je že napovedala, bo mandat za sestavo vlade podelila tistemu, ki ji bo prinesel 46 glasov. Na predsednici republike pa je tudi sklic ustanovne seje nove sestave parlamenta, in sicer najpozneje 20 dni po izvolitvi. Kot najverjetnejši datum ustanovne seje desetega sklica DZ, izvoljenega na nedeljskih parlamentarnih volitvah, se omenja 10. april.
Novi sklic DZ se bo konstituiral na prvi seji, ko bo potrjena več kot polovica poslanskih mandatov. Po potrditvi mandatov bo DZ izvolil predsednika državnega zbora, kar običajno že nakaže vsaj obrise nove vladne koalicije.
Tako je v prihodnjih dneh v strankah pričakovati še kar nekaj pogovorov in razmislekov o morebitnem sodelovanju, pa tudi pogojih zanj. Predsednik države mora najpozneje v 30 dneh po ustanovni seji po posvetu s poslanskimi skupinami državnemu zboru predlagati kandidata za predsednika vlade. Ob datumu ustanovne seje v začetku aprila bi torej ta rok padel v prvi teden maja.