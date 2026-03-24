Po nedeljskih volitvah, na katerih se je v DZ uvrstilo sedem strank, se obeta več pogovorov. Vabljeni na petkov sestanek s Svobodo so z napovedmi o udeležbi previdni. Udeležbo vseh strank je pričakovati na ponedeljkovih pogovorih pri predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki mora sklicati ustanovno sejo DZ. Ta bo predvidoma 10. aprila.

Razmerja med sedmimi strankami, ki jim je na nedeljskih volitvah uspel preboj čez parlamentarni prag, kažejo na trnovo pot do oblikovanja nove vlade. Predsednik Svobode in aktualni premier Robert Golob je že na povolilni ponedeljek začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije, so sporočili iz njegovega kabineta.

Vabilo Svobode dobile vse stranke, razen SDS

Vabilo na petkov sestanek na sedežu Svobode, ki je na nedeljskih volitvah za las slavila, so dobile vse stranke z izjemo SDS. O tem, iz katerih strank so dobili pozitivne signale o udeležbi, so v Svobodi danes navedli, da "pogovori potekajo, srečanje demokratičnih parlamentarnih strank je v usklajevanju".

Udeležbo napovedujejo v Levici in Vesni, kjer imajo danes na dnevnem redu tudi pogovore o doseženem izidu na volitvah. Pričakovati je, da bi lahko glede udeležbe na sestanku pri Golobu enako ravnala tudi druga aktualna koalicijska partnerica Svobode SD. V stranki, ki je danes v ožji sestavi prvič analizirala volilni rezultat, povabila na sestanek ne komentirajo.

V NSi skopi, Demokrati zaviti v molk

Tudi v NSi, ki je na volitvah nastopila s skupno listo s SLS in Fokusom Marka Lotriča, so z informacijami skopi, so pa v ponedeljek na družbenih omrežjih sporočili, da še upajo na desnosredinsko koalicijo.

Po rezultatu, ki je z osvojenimi šestimi poslanskimi mandati, globoko pod pričakovanji, so se v molk zavili tudi Demokrati Anžeta Logarja. Ta je že pred vabilom Svobode dejal, da se bodo morebitnim vabilom na pogovore odzvali.

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović pa je v ponedeljek dejal, da predvideva, da se bodo petkovega sestanka udeležili.

Janša: Ne želim več voditi šibke vlade

Medtem je prvak SDS Janez Janša pred volitvami dejal, da šibke vlade ne želi več voditi, na današnji novinarski konferenci, na kateri je napovedal izpodbijanje rezultata predčasnega glasovanja, dejal, da vlade še ne sestavlja. V dneh po volitvah sicer po njegovih besedah "kakih sto ljudi sestavlja vlado" in preračunava. "Dokler nimamo rezultatov teh volitev, se pač mi s tem ne ukvarjamo, pa svetujemo tudi drugim, da ne. Počakajmo," je sklenil.

Predsednica republike pa namerava v ponedeljek na ločenih pogovorih gostiti vodje vseh novih parlamentarnih strank. V uradu pričakujejo udeležbo vseh, večina strank jo je za STA tudi uradno napovedala.