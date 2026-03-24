Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
A. Ž., STA

Torek,
24. 3. 2026,
16.42

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21

Natisni članek

Luka Mesec Matjaž Han Zoran Stevanović Jernej Vrtovec Anže Logar Janez Janša Janez Janša Nataša Pirc Musar Robert Golob Robert Golob Volitve 2026 Volitve 2026

Stranke previdno o sestanku s Svobodo, v ponedeljek prvaki izvoljenih strank k Nataši Pirc Musar

Nataša Pirc Musar Robert Golob | Če bodo v ponedeljek k predsednici Nataši Pirc Musar verjetno prišli predsedniki vseh strank, izvoljenih v državni zbor, je bolj nejasno, kdo bo v petek prišel na pogovore s predsednikom Svobode Robertom Golobom.

Če bodo v ponedeljek k predsednici Nataši Pirc Musar verjetno prišli predsedniki vseh strank, izvoljenih v državni zbor, je bolj nejasno, kdo bo v petek prišel na pogovore s predsednikom Svobode Robertom Golobom.

Po nedeljskih volitvah, na katerih se je v DZ uvrstilo sedem strank, se obeta več pogovorov. Vabljeni na petkov sestanek s Svobodo so z napovedmi o udeležbi previdni. Udeležbo vseh strank je pričakovati na ponedeljkovih pogovorih pri predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki mora sklicati ustanovno sejo DZ. Ta bo predvidoma 10. aprila.

Razmerja med sedmimi strankami, ki jim je na nedeljskih volitvah uspel preboj čez parlamentarni prag, kažejo na trnovo pot do oblikovanja nove vlade. Predsednik Svobode in aktualni premier Robert Golob je že na povolilni ponedeljek začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije, so sporočili iz njegovega kabineta.

Vabilo Svobode dobile vse stranke, razen SDS

Vabilo na petkov sestanek na sedežu Svobode, ki je na nedeljskih volitvah za las slavila, so dobile vse stranke z izjemo SDS. O tem, iz katerih strank so dobili pozitivne signale o udeležbi, so v Svobodi danes navedli, da "pogovori potekajo, srečanje demokratičnih parlamentarnih strank je v usklajevanju".

The Wall Street JOURNAL
Novice Wall Street Journal o političnem dogajanju v Sloveniji: to jim je povedal Janša

Udeležbo napovedujejo v Levici in Vesni, kjer imajo danes na dnevnem redu tudi pogovore o doseženem izidu na volitvah. Pričakovati je, da bi lahko glede udeležbe na sestanku pri Golobu enako ravnala tudi druga aktualna koalicijska partnerica Svobode SD. V stranki, ki je danes v ožji sestavi prvič analizirala volilni rezultat, povabila na sestanek ne komentirajo.

V NSi skopi, Demokrati zaviti v molk

Tudi v NSi, ki je na volitvah nastopila s skupno listo s SLS in Fokusom Marka Lotriča, so z informacijami skopi, so pa v ponedeljek na družbenih omrežjih sporočili, da še upajo na desnosredinsko koalicijo.

Po rezultatu, ki je z osvojenimi šestimi poslanskimi mandati, globoko pod pričakovanji, so se v molk zavili tudi Demokrati Anžeta Logarja. Ta je že pred vabilom Svobode dejal, da se bodo morebitnim vabilom na pogovore odzvali.

Janez Janša
Novice Svoboda: Pri Janši gre za učbeniški primer delovanja populistične desnice #video

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović pa je v ponedeljek dejal, da predvideva, da se bodo petkovega sestanka udeležili.

Janša: Ne želim več voditi šibke vlade

Medtem je prvak SDS Janez Janša pred volitvami dejal, da šibke vlade ne želi več voditi, na današnji novinarski konferenci, na kateri je napovedal izpodbijanje rezultata predčasnega glasovanja, dejal, da vlade še ne sestavlja. V dneh po volitvah sicer po njegovih besedah "kakih sto ljudi sestavlja vlado" in preračunava. "Dokler nimamo rezultatov teh volitev, se pač mi s tem ne ukvarjamo, pa svetujemo tudi drugim, da ne. Počakajmo," je sklenil.

Predsednica republike pa namerava v ponedeljek na ločenih pogovorih gostiti vodje vseh novih parlamentarnih strank. V uradu pričakujejo udeležbo vseh, večina strank jo je za STA tudi uradno napovedala.

Pričakovati je, da bo predsednica na ponedeljkovih pogovorih z vodji strank spregovorila o nadaljnjih korakih do oblikovanja nove vlade. V pristojnosti predsednice je namreč predlagati mandatarja. Kot je že napovedala, bo mandat za sestavo vlade podelila tistemu, ki ji bo prinesel 46 glasov. Na predsednici republike pa je tudi sklic ustanovne seje nove sestave parlamenta, in sicer najpozneje 20 dni po izvolitvi. Kot najverjetnejši datum ustanovne seje desetega sklica DZ, izvoljenega na nedeljskih parlamentarnih volitvah, se omenja 10. april.

Novi sklic DZ se bo konstituiral na prvi seji, ko bo potrjena več kot polovica poslanskih mandatov. Po potrditvi mandatov bo DZ izvolil predsednika državnega zbora, kar običajno že nakaže vsaj obrise nove vladne koalicije.

Tako je v prihodnjih dneh v strankah pričakovati še kar nekaj pogovorov in razmislekov o morebitnem sodelovanju, pa tudi pogojih zanj. Predsednik države mora najpozneje v 30 dneh po ustanovni seji po posvetu s poslanskimi skupinami državnemu zboru predlagati kandidata za predsednika vlade. Ob datumu ustanovne seje v začetku aprila bi torej ta rok padel v prvi teden maja.

Resnica, zoran Stevanović
Novice Stevanović: Prepričan sem, da bosta oba poklicala #foto #video
Svoboda Golob
Novice Robert Golob po volitvah jasen: brez Janše, o koaliciji pa želi govoriti z vsemi drugimi
Robert Golob
Novice "Pred Golobom so zelo zahtevni tedni"
NSi, SLS in Fokus volitve 2026
Novice Na desnem polu še vedno upajo na preobrat
Svoboda Golob
Novice Kako volitve v Sloveniji odmevajo v tujini
Volitve 2026 SDS Janez Janša
Novice Janša: Organizirali smo se tako, da imamo povsod ljudi in nadzornike
 
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
