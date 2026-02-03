Premier Robert Golob in prejšnji ponedeljek odsotni ministri bodo danes v okviru zadnje redne seje DZ v tem mandatu odgovarjali na poslanska vprašanja. Na Siol.net dogajanje spremljamo v živo. Poslanci bodo sklenili zadnjo redno sejo DZ v tem mandatu. Na njej se obeta rešitev kadrovskih vprašanj, glasovali bodo namreč o kandidatih za tri ustavne sodnike, guvernerja Banke Slovenije in varuhinjo človekovih pravic.

Predsednik Nove Slovenije (NSi) Jernej Vrtovec je vladi očital odhod številnih podjetij iz Slovenije in ustvarjanje zahtevnega okolja za samostojne podjetnike. "Davčni primež je preveč za obrtnike in podjetnike. Prispevki za samostojne podjetnike so v tem mandatu narasli za 60 odstotkov," je ob začetku seje navedel Vrtovec.

Premier Robert Golob je na vprašanje Vrtovca odgovoril, da nekdo, ki prihaja iz gospodarstva in gospodarstvik, se zaveda pomena gospodarstva za celotno družbo. "A hkrati je Slovenija socialna država in niti en evro prispevkov, ki se jih pobere, ne gre nikamor drugam, kot v krepitev socialne kohezivnosti naše družbe in v splošno blaginjo. Nobena vlada, še najmanj naša ne pobira prispevkov, zato, ker mi imeli kaj od tega. Pobira jih zato, da najranljivejše skupine kot so otroci, starejši in invalidi lahko dobijo dostojno življenje. Dostojanstvo življenja smo postavili na prvo mesto, pri vseh politikah," je odogovoril premier.

Golob: Obeti za Slovenijo stabilni in močni

Ob tem je premier Golob poudaril, da so obeti za Slovenijo dobri, gospodarstvo v Sloveniji pa je močno in stabilno, ne glede na to, kaj govori opozicija že štiri leta. "O tem govorijo mednarodne statistike. Statistike in ne ocene. In obeti za Slovenijo so stabilni in močni ter boljši kot za večino in kot za povprečje Evropske unije. Nič od tega ni slučajno, vse to je plod skrbne in načrtovane politike," je povedal premier Golob.

"Ni slučajno, da vse mednarodne agencije Sloveniji izboljšujejo obete glede našega finančnega stanja. Če bi bilo v gospodarstvu res tako, kot opisuje opozicija, verjemite da bi ravno tuje mednarodne agencije, ki skbrno spremljajo našo gospodarsko sliko, to že zdavnaj opazile in tudi upoštevale," je še povedal premier.

Dodal je, da se stabilno gospodarsko okolje kaže tudi v stopnji breuzposelnosti ter koliko imamo zaposlenih. "Stopnja brezposelnosti je še ves čas mandata med najnižjimi v Evropski uniji in taka ostaja še naprej. Kar pomeni, da je dela dovolj. To je tisto, čemur smo mi posvetili svojo gospodarsko politiko. Da imajo ljudje delo in dostojne plače ter da se delo izplača. To pa se izplača le takrat, ko so plače dovolj visoke," je še povedal Golob in dodal, da je eden izmed takih najnovejših ukrepov prav zvišanje minimalne plače nad prag tveganja revščine, na tisoč evrov. "Prvič, dvig minimalne plače na tisoč evrov nad prag tveganja revščine. Nikoli do zdaj še ni bilo tako," je povedal Golob in omenil tudi uvedbo obvezne božičnice za vse zaposlene v gospodarstvu in negospodarstvu. "Zato ker si zaposleni to zaslužijo. Ker gospodarstvenik vem, da brez motiviranih in zadovoljnih zaposlenih ne moreš ustvarjati dodatne vrednosti in tudi ne dobička, vsaj ne na dolgi rok. Zato so nam bili vedno na prvem mestu zaposleni, saj so ljudje tisti, ki ustvarjajo vrednost, ne pa kapital in redki posamezniki, ki jim bogatenja ni nikoli dovolj," je še povedal Golob in dodal, da tovrstne posemeznike s svojo davčno politiko zasleduje opozicija. "Samo s povečanjem koristi za velike zasedbne lastnike ali najbolje plačane managerje Slovenije ne moremo potegniti naprej. Samo vsi skupaj jo lahko potegnemo naprej, takrat ko bodo plače dostojne, ko bodo delavci motivirani in ko bodo delavci dejansko imeli sami koristi od gospodarske rasti;" je povedal in dejal, da so zato vpeljali nov zakon o sodelovanju in udeležbi