Oven

Današnji dan vam ne bo pisan na kožo. Čutili boste, da se s partnerjem ne razumeta in da vajina komunikacija ni najboljša. Ne bodite svojeglavi in prisluhnite tudi njegovim besedam. Včasih ste preveč prepričani vase in v svoj prav. Razširite svoje misli in obzorja. Videli boste, da morda potrebujete le drugačen pogled. Danes se izogibajte prepirom.

Bik

Posvečali se boste stvarem, ki vas že dalj časa veselijo, a prej niste imeli priložnosti za to. Naj bo to slikanje, glasba, ples ali ustvarjalno pisanje; popolnoma se boste prepustili. Ustvarili boste svoj domišljijski svet, kjer boste najbolj varni. Če se boste kdaj želeli bolj resno ukvarjati s temi konjički, imate velike možnosti, da vam bo to tudi uspelo.

Dvojčka

Vaš um bo danes deloval pospešeno. Dobili boste nove ideje in informacije, ki pa jih še ne boste mogli uporabiti, zato bi bilo dobro, če bi si vse zapisali. Saj si ne morete vsega zapomniti. Odpravite se tudi na sprehod ali na drugo rekreacijo, saj bo šlo za intelektualno preobremenitev, kar bi lahko povzročilo proizvajanje čezmerne živčne energije.

Rak

Svoje misli danes zadržite zase. Hrepeneli boste po potovanjih in avanturah. Če že ne morete potovati, se vsaj odpravite na krajši izlet v naravo. Nadihali se boste svežega zraka, kar bo vsekakor pripomoglo jasnejšim mislim. V ospredju bo predvsem ljubezen in romantika. Sprostite se. Če nič drugega, boste vsaj preživeli lep dan.

Lev

Zelo verjetno je, da boste danes v svojem domu organizirali nekakšno srečanje. Med gosti se bo znašel tudi kdo s področja astrologije, metafizike in umetnosti. Vključeni boste v zanimive pogovore in razprave. Poskrbite, da bo dovolj hrane in pijače za vse goste. Na koncu boste bolj tesno povezani z njimi kot pred začetkom srečanja.

Devica

Današnji dan bi lahko v vaše ljubezensko življenje prinesel iluzije in nerazumevanje. Zelo verjetno bo prišlo do manjših prepirov in trenutkov zmedenosti. Tega ne vzemite preveč resno, kajti že jutri bosta oba stvari videla bolj jasno. V primeru, da se prepirom ne boste mogli izogniti, dobro razmislite, preden boste kaj izrekli, da ne boste kasneje tega žalovali.

Tehtnica

Zelo verjetno se boste danes znašli v situaciji, kjer boste lahko izbirali med dvema ljubimcema. Morali se boste odločiti in to bo za vas predstavljalo dokaj velik izziv. Namreč oba imata lastnosti, ki so vam všeč in, ki jih občudujete. Vzemite si nekaj časa, da se boste pravilno odločili. Razmislite, preden boste ukrepali, da vam ne bo kasneje žal.

Škorpijon

Trudili se boste, da nihče ne bi ugotovil, kaj vas pravzaprav skrbi in kdo vas poskuša vreči iz ravnotežja. Niti mnogih dogodkov boste držali v svojih rokah ter se poskušali prilagajati novim okoliščinam, ki vam ne bodo niti najmanj všeč. Pri tem vam bodo zelo pomagali člani vaše družine. Imeli boste veliko skrbi, zato pustite, da vam priskočijo na pomoč.

Strelec

Vaša boljša polovica bo danes potrebovala malo več časa zase, toda nikar ne skrbite. Kmalu bo ponovno v vašem življenju. Včasih ljudje potrebujejo malo časa tudi zase, da v miru in tišini razmislijo o svojih čustvih. V primeru, da se ne boste prenaglili in iz tega naredili drame, se bo vse končalo mirno in brez večjih pretresov.

Kozorog

Velika verjetnost je, da boste danes imeli intenzivne in skrivnostne sanje, ki bodo malo osvetlile zapletene odnose. Kasneje lahko podrobnosti zapišete v beležko in jih podrobno analizirate. Sporočila sanj vam bodo odgovorila na mnogo vprašanj, če boste le vedeli, kje iskati. Obkroženi boste z ljubečimi ljudmi, ki vam bodo pripravljeni pomagati.

Vodnar

Če boste imeli priložnost, se odpravite na romantični izlet. Sprememba bo osvežila in obnovila vašo partnersko zvezo. Samski izkoristite priložnost in se predstavite osebi nasprotnega spola. Zelo boste uspešni in pričakujte, da bo spoznavanje potekalo brez morebitnih zapletov. Zaupajte vase. Če boste vztrajni, lahko rezultate pričakujete hitreje, kot si mislite.

Ribi

Zdelo se vam bo, da se boste morali zadovoljiti z drugim najboljšim, toda to bo samo vaš občutek. Pravzaprav vam bodo zvezde sporočale, da še malo potrpite in počakajte na tisto pravo stvar. S tem, ko boste potrpežljivi in vztrajni, boste pokazali, da imate upanje in vero. Tedaj bo tudi prava ljubezen prišla v vaše življenje. Žal pa nič ne bo šlo na silo.