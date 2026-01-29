Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

29. 1. 2026
Ribji petki z Argeto

Foto Argeta

Foto: Argeta

Ste že slišali najnovejše novice? Petki so za ribje paštete Argeta! Če ste se tudi vi z novim letom odločili, da boste v svoj vsakdan vnesli več zdravih navad, ki bodo izboljšale vaše počutje, so ribji petki nekaj, kar morate zagotovo dodati na svoj urnik. Ob koncu delovnega tedna se namreč nič ne prileže bolj kot lahek prigrizek, ki razvaja vaše brbončice, hkrati pa je tudi hranljiv in poln dobrega okusa.

Foto: Argeta

Ribe že dolgo časa veljajo za osnovo uravnotežene prehrane. So naravno bogate z beljakovinami, pomembnimi maščobnimi kislinami, vitamini in minerali. Zaradi teh lastnosti so dobre za zdravje srca in možganov, strokovnjaki za prehrano pa jih pogosto priporočajo, saj so tudi lahko prebavljive.

Foto: Argeta

Ribje paštete Argeta že vrsto let nosijo prestižni naziv ribjih paštet številka 1 v Evropi in to z dobrim razlogom. Po recepturi Brez jih namreč pripravljajo najboljši mojstri paštet, ki uporabljajo le izbrane kakovostne ribje fileje.

Foto: Argeta

Pri Argeti ponujajo pravo malo morje ribjih okusov. Med ljubitelji ribjih paštet je najbolj priljubljena večkrat nagrajena Argeta Tuna, široko izbiro pa dopolnjujeta še čisto sveži Tuna s timijanom in limono ter Ribja z zelenjavo. Lahko bi rekli, da za vsak okus obstaja ribja pašteta Argeta. Katero pa boste ta petek izbrali vi?

Naročnik oglasnega sporočila je ATLANTIC DROGA KOLINSKA, D. O. O.

