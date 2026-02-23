Začenja se festival Sanremo

V italijanskem Sanremu se v torek začenja vsakoletni izbor za najlepšo italijansko popevko, ki je hkrati tudi izbor pesmi, s katero se bo Italija predstavljala na Evroviziji. Na petdnevnem festivalu se bo za zmago potegovalo 30 pesmi, veliko bo tudi zvezdniških gostov.

Glasbeni festival Sanremo, ki poteka že od leta 1951, se tradicionalno dogaja v prvi polovici februarja, a so ga organizatorji letos izjemoma premestili na konec meseca, da so se izognili sovpadanju z zimskimi olimpijskimi igrami. Tako bo potekal med 24. in 28. februarjem, tudi letos v gledališču Ariston.

Na odru Laura Pausini, Irina Šajk, Alicia Keys ...

Glavni voditelj letošnjega festivala bo tako kot lani znani italijanski voditelj Carlo Conti, ki pa se mu bodo skozi teden na odru v vlogi sovoditeljev pridružili tudi številni drugi obrazi. Pevka Laura Pausini, ki je svojo kariero začela prav na odru tega festivala, bo sovoditeljica na vseh večerih. Poleg Contija in Pausini se bosta v vlogi sovoditelja med drugim preizkusila še turški igralec Can Yaman in ruska manekenka Irina Šajk, pričakuje pa se tudi več imen italijanske estrade, med drugim prihajajo Achille Lauro, Pilar Fogliati, Giorgia Cardinaletti in Nino Frassica.

Poleg 30 tekmovalnih pesmi ne bo manjkalo niti glasbenih gostov; med drugim bodo v petih večerih nastopili Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti z Alicio Keys, Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani in Pooh.

Letos se za naziv zmagovalca 76. izdaje festivala Sanremo poteguje 30 izvajalcev, med njimi je več povratnikov in tudi takšnih, ki so v preteklosti že zmagali. Na oder Sanrema se tako vrača Arisa, ki je s pesmijo Controvento slavila leta 2014, Ermal Meta pa bo ponovno poskušal osvojiti kipec zlatega drevesa, potem ko je leta 2018 slavil skupaj s Fabriziem Morom. Dvakrat je na Sanremu slavil tudi Marco Massini, ki bo letos nastopil z raperjem Fedezom. Na oder se tokrat vrača tudi zmagovalec leta 2005, Francesco Renga.

Tudi letošnji zmagovalec bo prejel vstopnico za nastop na finalnem večeru letošnje Evrovizije, ki bo 16. maja potekala na Dunaju v Avstriji. Italija se je po večletni odsotnosti na Evrovizijo vrnila leta 2011, nazadnje pa zmagala leta 2021 s pesmijo Zitti e buoni v izvedbi zasedbe Maneskin. Lani je na Sanremu s pesmijo Balorda nostalgia zmagal Olly, ki pa je zaradi predhodnih obveznosti s turnejo nastop na Evroviziji zavrnil; tam je nastopil drugouvrščeni na Sanremu, Lucio Corsi, ki je s pesmijo Volevo essere un duro zasedel 5. mesto.

Festival se bo vsak večer začel ob 20.40, kot je že v navadi, pa bo vsak večer trajal pozno v noč, približno do enih zjutraj.

