Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
11.54

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
tajska restavracija azijska kuhinja restavracija kulinarika

Ponedeljek, 23. 2. 2026, 11.54

1 minuta

Na avtocestno počivališče Barje prihaja priljubljena restavracija Chuty's

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Chuty’s, azijska hrana, restavracija | Podjetje Chuty's uspešno poslovno zgodbo na slovenskih tleh piše že vrsto let. | Foto Arhiv restavracije Chuty’s

Podjetje Chuty's uspešno poslovno zgodbo na slovenskih tleh piše že vrsto let.

Foto: Arhiv restavracije Chuty’s

Na avtocestnem počivališču Barje na južni ljubljanski obvoznici bodo letos odprli kar dve enoti priljubljene azijske restavracije Chuty's. Postavili ju bodo tako na počivališču Petrol Barje sever kot Petrol Barje jug, kjer bosta nadomestili prejšnjo restavracijo Marché. Nove franšizne enote podjetje načrtuje tudi v Domžalah, Celju in Murski Soboti.

Podjetje Chuty's uspešno poslovno zgodbo na slovenskih tleh piše že vrsto let. Trenutno imajo v različnih mestih po državi že šest lastnih in šest franšiznih enot – dve v Beogradu ter po eno v Termah Čatež, Kopru, Mariboru in na ljubljanski tržnici. Letos pa nameravajo svojo ponudbo enot še razširiti in odpreti pet novih lokacij. Kot so sporočili iz podjetja, Chuty's prihaja na obe strani avtocestnega počivališča Barje (sever in jug), medtem ko odprtje franšiznih enot načrtujejo še v Domžalah (Arkadia), Celju in Murski Soboti.

Restavracija Chuty's v središču prestolnice letos praznuje že deseto obletnico delovanja. | Foto: Arhiv restavracije Chuty’s Restavracija Chuty's v središču prestolnice letos praznuje že deseto obletnico delovanja. Foto: Arhiv restavracije Chuty’s Recepti prilagojeni evropskemu okusu

Restavracija Chuty's v središču prestolnice, ki je njihova edina lokacija s ponudbo a la carte, medtem praznuje že deseto obletnico delovanja. V tem času so razvili prepoznaven koncept, katerega srce so lastne omake. Recepture so bile razvite v sodelovanju s tajskimi chefi, nato pa prilagojene evropskemu okusu – z manj pikantnosti in več ravnotežja.

Ključno lastnino podjetja predstavljajo omake, ki jih vsakodnevno pripravljajo sveže iz originalnih azijskih sestavin, ki jih podjetje uvaža samo, kar omogoča nadzor nad kakovostjo in konsistentnostjo okusa. Pri osnovnih surovinah podjetje sodeluje z domačimi partnerji. Piščančje mesto tako zanje dobavlja Perutnina Ptuj, zelenjavo pa pridobivajo od lokalnih dobaviteljev.

cheesecake
Trendi Imamo recept za viralen cheesecake iz grškega jogurta
krofi
Trendi Naj krof Slovenije 2026: zmaga gre na Vrhniko
bageli
Trendi Recept za bagele iz pirine moke, ki jih boste zagotovo želeli poskusiti
tajska restavracija azijska kuhinja restavracija kulinarika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.