Na avtocestnem počivališču Barje na južni ljubljanski obvoznici bodo letos odprli kar dve enoti priljubljene azijske restavracije Chuty's. Postavili ju bodo tako na počivališču Petrol Barje sever kot Petrol Barje jug, kjer bosta nadomestili prejšnjo restavracijo Marché. Nove franšizne enote podjetje načrtuje tudi v Domžalah, Celju in Murski Soboti.

Podjetje Chuty's uspešno poslovno zgodbo na slovenskih tleh piše že vrsto let. Trenutno imajo v različnih mestih po državi že šest lastnih in šest franšiznih enot – dve v Beogradu ter po eno v Termah Čatež, Kopru, Mariboru in na ljubljanski tržnici. Letos pa nameravajo svojo ponudbo enot še razširiti in odpreti pet novih lokacij. Kot so sporočili iz podjetja, Chuty's prihaja na obe strani avtocestnega počivališča Barje (sever in jug), medtem ko odprtje franšiznih enot načrtujejo še v Domžalah (Arkadia), Celju in Murski Soboti.

Restavracija Chuty's v središču prestolnice letos praznuje že deseto obletnico delovanja. Foto: Arhiv restavracije Chuty’s

Restavracija Chuty's v središču prestolnice, ki je njihova edina lokacija s ponudbo a la carte, medtem praznuje že deseto obletnico delovanja. V tem času so razvili prepoznaven koncept, katerega srce so lastne omake. Recepture so bile razvite v sodelovanju s tajskimi chefi, nato pa prilagojene evropskemu okusu – z manj pikantnosti in več ravnotežja.

Ključno lastnino podjetja predstavljajo omake, ki jih vsakodnevno pripravljajo sveže iz originalnih azijskih sestavin, ki jih podjetje uvaža samo, kar omogoča nadzor nad kakovostjo in konsistentnostjo okusa. Pri osnovnih surovinah podjetje sodeluje z domačimi partnerji. Piščančje mesto tako zanje dobavlja Perutnina Ptuj, zelenjavo pa pridobivajo od lokalnih dobaviteljev.