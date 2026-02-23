Melania si je dovolila drzno potezo, le kaj na to poreče Donald?

Ameriška prva dama Melania Trump je konec tedna na Instagramu objavila serijo fotografij, ki jih je pospremila s pesmijo DtMF portoriškega glasbenika Bad Bunnyja – čeprav je predsednik Donald Trump ostro kritiziral njegov nastop na Super Bowlu.

Vse od septembra, ko je liga ameriškega nogometa NFL sporočila, da bo med polčasoma finala Super Bowlu nastopil portoriški glasbenik Bad Bunny s pravim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio, je bil Donald Trump eden najglasnejših nasprotnikov te izbire.

Odločitev, da na Super Bowlu nastopi špansko govoreči pevec in poje samo v španščini, je označil za popolnoma smešno, po nastopu pa je na omrežju X zapisal: "Koncert na Super Bowlu je bil absolutno grozen. Eden najslabših do zdaj! To nima smisla, je žalitev veličine Amerike in ne predstavlja naših standardov uspeha, ustvarjalnosti ali odličnosti."

A Bad Bunny je z nastopom, polnim veselja, zabave in izpovedjo ljubezni vsem državam Amerike, navdušil mnoge, nekatere pa je celo prepričal, da so prestopili na njegovo stran. Med zadnjimi je tudi Meghan McCain, znana konservativka in republikanka, sicer hčerka pokojnega ameriškega senatorja Johna McCaina. Zdaj pa je, kot kaže, na njegovi strani tudi ameriška prva dama, žena njegovega gorečega nasprotnika Melania Trump.

Ta je konec tedna na svojem profilu na Instagramu objavila serijo fotografij, ki jih je pospremila s pesmijo DtMF, s katero je Bad Bunny sklenil svoj zgodovinski nastop na Super Bowlu.

Melania je pesem izbrala za podlago objave črno-belih fotografij s posebnega dogodka. Večerno obleko, ki jo je lani nosila na inavguracijskem plesu po Trumpovi prisegi na položaj predsednika ZDA, je namreč uradno darovala muzeju Smithsonian, kjer bo razstavljena v galeriji prvih dam.

Foto: Guliverimage

A bolj kot to, da so obleko sprejeli v muzej, je pozornost pritegnila pesem, s katero je Melania pospremila objavo te novice. Njena izbira glasbe je zato pričakovano naletela na buren odziv spletnih uporabnikov – nekateri ji očitajo predrznost zaradi uporabe pesmi Bad Bunnyja, spet drugi pa so jo pohvalili, češ da ima dober glasbeni okus.

Najbrž pa je slavna Slovenka pesem uporabila predvsem zaradi njenega pomena, saj je naslov DtMF okrajšava za Debí Tirar Más Fotos, kar v prevodu pomeni moral bi posneti več fotografij. Očitno si tudi Melania želi, da bi na omenjenem dogodku posnela več fotografij ...

Preberite tudi: