N. V.

Bad Bunny na Super Bowlu: spektakel, ki ga Trump ni hotel videti, svet pa je navdušen

Benito Antonio Martínez Ocasio, bolj znan kot Bad Bunny, je bil zvezda letošnjega spektakla med polčasom Super Bowla.

Benito Antonio Martínez Ocasio, bolj znan kot Bad Bunny, je bil zvezda letošnjega spektakla med polčasom Super Bowla.

Foto: Reuters

Eden najtežje pričakovanih in najbolj kontroverznih nastopov med polčasom Super Bowla je bil jasno sporočilo ameriškim oblastem, da se špansko govoreča skupnost ne bo uklonila represiji, ampak se ji bo po robu postavila z radostjo.

Ko je bila objavljena novica, da bo med polčasom letošnjega Super Bowla nastopil portoriški superzvezdnik Bad Bunny, je ameriški vladajoči pol s predsednikom Donaldom Trumpom skočil v zrak, vrstile so se napovedi bojkotov in grožnje, da bodo zloglasni agenti ICE na stadionu in v okolici izvajali racije med občinstvom ter lovili priseljence.

Toda ena najsvetlejših zvezd ameriške (pop)kulture ta hip je prav Bad Bunny, 31-letnik, ki je prejšnji teden slavil na Grammyjih, zdaj pa s svojim spektakularnim nastopom poslal jasno sporočilo ameriškim supremacistom: Amerika niso le ZDA, Amerika so Čile, Argentina, Kostarika, Kuba ... države in narodi z močno zavestjo in kulturo, ki jih je Bad Bunny slavil s svojim nastopom. Kot so njegovo sporočilo povzeli pri Vanity Fairu: "Zabava je oblika protesta, radost je vrsta upora."

Nastop si lahko ogledate TUKAJ.

Bad Bunny je celoten nastop odpel v španščini, v angleščini se mu je pridružila gostja presenečenja Lady Gaga, še en gost, ki je požel ovacije, pa je bil Bad Bunnyjev sonarodnjak Ricky Martin. S tem se nabor znanih obrazov še ni končal, pozorne oči gledalcev so lahko med množico plesalcev opazili tudi zvezdnike, kot so bili Pedro PascalJessica Alba in Cardi B.

Kot gostja presenečenja je z njim nastopila Lady Gaga. | Foto: Reuters Kot gostja presenečenja je z njim nastopila Lady Gaga. Foto: Reuters

In ker to še ni dovolj, je bila del Bad Bunnyjevega nastopa tudi - poroka. Mnogi so mislili, da gre le za zaigran obred, a se je slavnostno oblečeni par na stadionu dejansko poročil, Bad Bunny pa je bil njuna priča. Kot so po nastopu pojasnili glasbenikovi predstavniki, ga je par povabil na svojo poroko, on pa je odgovoril z vabilom, naj se poročita kar med njegovim nastopom.

Poglejte:

