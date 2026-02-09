Najslavnejši youtuber na svetu za rešitev uganke ponuja milijon dolarjev

MrBeast, youtuber z največ sledilci na platformi, ponuja prvemu, ki mu bo uspelo rešiti zagonetno uganko, skrito v reklami za Super Bowl, nagrado v vrednosti milijona dolarjev (oz. približno 840 tisoč evrov). Slavni spletni ustvarjalec, ki je znan po svojih izzivih, se je v tokratnem oglasu, ki so ga predvajali med tekmo 60. Super Bowla, odločil, da bo delu svojega občinstva omogočil, da postanejo lovci na kode.

V oglasu za znamko Salesforce je MrBeast (čigar pravo ime je James Stephen Donaldson) povabil gledalce, da rešijo vrsto zahtevnih ugank. Youtuber je del namigov za rešitev uganke razkril med oglasom, ki se je predvajal med znamenitim Super Bowlom, in med drugim povedal, da zanjo lahko posameznik uporabi pomoč umetne inteligence Salesforce. Dodal je, da bo prva oseba, ki mu bo prek Slacka poslala pravilno skrito kodo, osvojila milijon dolarjev.

V oglasu je MrBeast že podal nekaj namigov

V oglasu za Salesforce je MrBeast oznanil, da je v trezor zaprl milijon dolarjev in da jih bo prvi prevzel tisti, ki bo uspešno rešil vrsto ugank, pri čemer so se na zaslonu v pol minute predvajanja oglasa pojavili potencialni namigi. Na spletni strani platforme Salesforce se lahko sodelujoči registrirajo in nadaljujejo iskanje namigov. Kot so pojasnili v podjetju, tekmovanje vključuje reševanje "resničnih, nelinearnih in medsebojno povezanih ugank, ki so zasnovane tako, da nagrajujejo ustvarjalnost, logiko in vztrajnost".

Ustvarjalci oglasa so povedali tudi, da taki oglasi za Super Bowl le redko nastanejo v tako kratkem času. Velike zasluge za pospešitev produkcije so zato pripisali uporabi umetne inteligence. "Na lastne oči smo videli moč umetne inteligence v akciji, saj nam je Slack pomagal sodelovati z MrBeastom v 27 dneh namesto v šestih mesecih," je za USA Today povedal generalni direktor podjetja Salesforce Marc Benioff. "Slackbot je postal naš sodelavec, sodelavec z agentskimi supermočmi, da takoj najde vse potrebne informacije in jih spremeni v dejanja," je še dodal.

Natečaj je zaprte narave

Natečaj, ki ga je v oglasu predstavil youtuber MrBeast, pa ni namenjen vsem prebivalcem na svetu, temveč lahko v njem sodelujejo le zakoniti prebivalci ZDA, Kanade in Mehike. Natečaj za osvojitev nagrade se konča 2. aprila, kar pomeni, da ima vsak, ki želi poskusiti in sodelovati v igri, za to omejen čas.

Da bo slavni youtuber posnel oglas za Super Bowl, je postalo jasno že lani, ko je MrBeast zapisal, da ima odlično idejo za oglas med Super Bowlom, zanj pa je iskal primerno blagovno znamko, ki bi se odločila za sodelovanje. Kmalu se je v kampanjo vključil tudi generalni direktor Salesforcea (platforma, ki podjetjem pomaga upravljati odnose s strankami, rast poslovanja ter avtomatizirati procese s pomočjo podatkov in umetne inteligence) Benioff in posel oz. sodelovanje s slavnim youtuberjem se je zgodilo zelo hitro.

MrBeast s 466 milijoni naročnikov na kanalu YouTube velja za največjega ustvarjalca na tej platformi in tudi osebo, ki mu na njegovem kanalu sledi največ ljudi. Slavni youtuber in spletni ustvarjalec, ki ustvarja tudi lastno najbolj gledano "nescenaristično" serijo v zgodovini Prime Videa, je znan po svojih izzivih, pri katerih sodelujočim na koncu po uspešno opravljenih izzivih ponuja tudi denarno nagrado.

Oglas, v katerem nastopa MrBeast – cene oglasov za nekajsekundno predvajanje med Super Bowlom običajno dosegajo več milijonov ameriških dolarjev – se je predvajal med letošnjim 60. Super Bowlom, na katerem sta zaigrali ekipi Seattle Seahawks in New England Patriots. Na koncu je slavila ekipa iz severozahoda ZDA, saj so bili Seattle Seahawks na krilih trde obrambe in brez napak svojega podajalca Sama Darnolda v finalu lige ameriškega nogometa NFL na stadionu Levi's v Santa Clari z rezultatom 29:13 boljši od svojih tekmecev. Seahawks so tako v San Franciscu osvojili drugi naslov v svoji zgodovini.