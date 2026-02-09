Zdaj ni več dvoma, Kim Kardashian in Lewis Hamilton sta par

Le nekaj dni po tem, ko so ju paparaci opazili skupaj, in so se začele prve govorice o novi romanci, sta Kim Kardashian in Lewis Hamilton potrdila, da sta par.

To sta storila tako, da sta se skupaj udeležila Super Bowla, kjer se nista skrivala pred kamerami in foto objektivi. Spektakel sta si ogledala v skupni loži za zvezdnike.

Kim Kardashian at the Super Bowl with her new boyfriend, Lewis Hamilton pic.twitter.com/LgP4wTAg7b — FearBuck (@FearedBuck) February 9, 2026

Govorice o zvezi so se začele širiti pretekli teden, ko so paparaci opazili, kako je Kim priletela v Veliko Britanijo in preživela noč z Lewisom v luksuznem podeželskem klubu. Viri navajajo, da sta si zagotovila varovan in zaseben oddih ter da so pred njuno hotelsko sobo ves čas stali varnostniki.

Zvezdnika se sicer poznata že vrsto let, saj se gibljeta v istih družabnih krogih, a do zdaj nista bila romantično povezana.

