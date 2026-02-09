Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
9.21

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Super Bowl zveza Lewis Hamilton Kim Kardashian

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 9.21

6 minut

Zdaj ni več dvoma, Kim Kardashian in Lewis Hamilton sta par

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kim Kardashian, Lewis Hamilton | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Le nekaj dni po tem, ko so ju paparaci opazili skupaj, in so se začele prve govorice o novi romanci, sta Kim Kardashian in Lewis Hamilton potrdila, da sta par.

To sta storila tako, da sta se skupaj udeležila Super Bowla, kjer se nista skrivala pred kamerami in foto objektivi. Spektakel sta si ogledala v skupni loži za zvezdnike.

Govorice o zvezi so se začele širiti pretekli teden, ko so paparaci opazili, kako je Kim priletela v Veliko Britanijo in preživela noč z Lewisom v luksuznem podeželskem klubu. Viri navajajo, da sta si zagotovila varovan in zaseben oddih ter da so pred njuno hotelsko sobo ves čas stali varnostniki. 

Zvezdnika se sicer poznata že vrsto let, saj se gibljeta v istih družabnih krogih, a do zdaj nista bila romantično povezana. 

Preberite tudi:

Kim Kardashian
Trendi Kim Kardashian v zvezi s prvakom Formule 1?
Kardashian, Dončić
Trendi Kim Kardashian se je odzvala na govorice o Luki Dončiću
Bad Bunny Super Bowl
Trendi Spektakel, ki ga Trump ni hotel videti, svet pa je navdušen
Super Bowl zveza Lewis Hamilton Kim Kardashian
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.