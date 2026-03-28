Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
28. 3. 2026,
14.30

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Ferrari Lewis Hamilton Red Bull Racing Max Verstappen Mercedes-AMG F1 Andrea Kimi Antonelli Suzuka VN Japonske Formula 1

Obupani štirikratni svetovni prvak

Max Verstappen resno razmišlja o svoji prihodnosti v formuli 1

Suzuka Max Verstappen Red Bull | Max Verstappen je bil po kvalifikacijah v Suzuki precej resigniran. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Precej resignirani Max Verstappen (Red Bull) je po le 11. mestu na kvalifikacijah za nedeljsko veliko nagrado Japonske dejal, da mora resno razmišljati, kako v življenju naprej. Nova formula 1 štirikratnemu prvaku ni všeč, obenem ima še nekonkurenčen dirkal. In če v tem ne uživa več, zakaj bi s tem še nadaljeval, razmišlja.

Vrsto leto je zmagoval - osvojil štiri naslove svetovnega prvaka in slavil na 71 velikih nagradah - zdaj ko mu ne gre in mu nova generacija dirkalnikov ni všeč, pa bi Max Verstappen (Red Bull) kar čez noč vrgel puško v koruzo in zapustil kraljico avtomotošporta. Po razočaranju na kvalifikacijah v Suzuki, ki jih je s težko vodljivim dirkalnikom končal na 11. mestu, je s svojimi izjavami sprožil nove govorice o predčasnem slovesu.

"Ko sem v dirkalniku, dam vedno vse od sebe. A glede na to, kar se dogaja zdaj, zame formula 1 ni več zabavna. In tudi za marsikoga drugega ni," je dejal 28-letni Nizozemec, ki novo formulo 1 primerja z igrico Mario Kart. Za razliko od Lewisa Hamiltona (Ferrari), ki v dirkanju znova uživa. Prejšnjo nedeljo je Verstappen že nastopil na dirki serije GT3, letos bo tudi na 24-urni dirki na Nürburgringu. "To pa mi privablja nasmeh na obraz."

"Ko si od doma za 22 dirk, moraš delati tisto, v čemer uživaš"

Max Verstappen je bil na kvalifikacijah v Suzuki samo 11. "Ko si od doma za 22 dirk, moraš delati tisto, v čemer uživaš. Mislim, da to velja za vse športnike. Ko jih vprašaš, kako lahko pokažejo največ, je odgovorov, da v temu uživajo. Če ne uživaš, ne moreš biti dovolj dober," je še dejal Verstappen. Ne bi bil prvi, ki bi se odrekel za mnoge sanjski službi v formuli 1. Spomnimo, kako je Nico Rosberg po šampionski sezoni 2016 končal kariero. Takrat je bil star 31 let.

V prvi vrsti tretje dirke letošnje sezone bosta zmagovalca prvih dveh Andrea Kimi Antonelli in George Russell (oba Mercedes). Štart 40. VN Japonske bo v nedeljo ob sedmih zjutraj po srednjeevropskem času.

Na Verstappnove besede se je odzval nekdanji nemški dirkač Heinz Harald Frentzen: "Če v formuli 1 izgubiš motivacijo, je bolje, da nehaš ali si vsaj vzameš premor. To sem storil tudi jaz. Ta šport je prenevaren, če izgubiš popolno osredotočenost."
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
