Precej resignirani Max Verstappen (Red Bull) je po le 11. mestu na kvalifikacijah za nedeljsko veliko nagrado Japonske dejal, da mora resno razmišljati, kako v življenju naprej. Nova formula 1 štirikratnemu prvaku ni všeč, obenem ima še nekonkurenčen dirkal. In če v tem ne uživa več, zakaj bi s tem še nadaljeval, razmišlja.

Vrsto leto je zmagoval - osvojil štiri naslove svetovnega prvaka in slavil na 71 velikih nagradah - zdaj ko mu ne gre in mu nova generacija dirkalnikov ni všeč, pa bi Max Verstappen (Red Bull) kar čez noč vrgel puško v koruzo in zapustil kraljico avtomotošporta. Po razočaranju na kvalifikacijah v Suzuki, ki jih je s težko vodljivim dirkalnikom končal na 11. mestu, je s svojimi izjavami sprožil nove govorice o predčasnem slovesu.

"Ko sem v dirkalniku, dam vedno vse od sebe. A glede na to, kar se dogaja zdaj, zame formula 1 ni več zabavna. In tudi za marsikoga drugega ni," je dejal 28-letni Nizozemec, ki novo formulo 1 primerja z igrico Mario Kart. Za razliko od Lewisa Hamiltona (Ferrari), ki v dirkanju znova uživa. Prejšnjo nedeljo je Verstappen že nastopil na dirki serije GT3, letos bo tudi na 24-urni dirki na Nürburgringu. "To pa mi privablja nasmeh na obraz."

"Ko si od doma za 22 dirk, moraš delati tisto, v čemer uživaš"

Max Verstappen "Ko si od doma za 22 dirk, moraš delati tisto, v čemer uživaš. Mislim, da to velja za vse športnike. Ko jih vprašaš, kako lahko pokažejo največ, je odgovorov, da v temu uživajo. Če ne uživaš, ne moreš biti dovolj dober," je še dejal Verstappen. Ne bi bil prvi, ki bi se odrekel za mnoge sanjski službi v formuli 1. Spomnimo, kako je Nico Rosberg po šampionski sezoni 2016 končal kariero. Takrat je bil star 31 let.

V prvi vrsti tretje dirke letošnje sezone bosta zmagovalca prvih dveh Andrea Kimi Antonelli in George Russell (oba Mercedes). Štart 40. VN Japonske bo v nedeljo ob sedmih zjutraj po srednjeevropskem času.