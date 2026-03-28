Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sobota,
28. 3. 2026,
10.58

50 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
nasveti zelenica skrb za rastline marec košnja trave trava trata Vrt in okolica okolica moj vrt Vrt Vrt

Sobota, 28. 3. 2026, 10.58

50 minut

Urejanje vrta: s temi nasveti boste svojo zelenico najbolje pripravili na novo sezono

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
vrt, vrt in okolica, pomlad, februar, marec, urejanje okolice | Za lepo, gosto in zdravo trato ni dovolj samo košnja. Pomembno je redno vzdrževanje vse leto.

Za lepo, gosto in zdravo trato ni dovolj samo košnja. Pomembno je redno vzdrževanje vse leto.

Foto: Shutterstock

Urejanje in priprava zelenice ob začetku nove sezone košnje lahko marsikomu zagreni življenje. Če boste pri pripravi svoje zelenice na novo sezono upoštevali vsaj nekaj spodnjih nasvetov, se boste v pomladno sezono in novo sezono košnje odpravili bolj lahkotno in manj stresno.

Priprava zelenice vključuje čiščenje, prezračevanje, gnojenje in po potrebi tudi dosejevanje. Spomladi trato najprej pokosite na od tri do štiri centimetre, odstranite morebiten mah in odmrlo ter staro travo (vertikulacija). Zemljo prezračite, dodajte tudi kremenov pesek za boljšo zračnost ter trato pognojite. Ključna sta redno zalivanje trate in pravilna košnja.

Najboljši čas za obnovo zelenice je spomladi ali jeseni, ko je zemlja dovolj vlažna in topla.

Spodaj je nekaj uporabnih nasvetov in ključnih korakov za primerno pripravo zelenice, če želite, da bo trata lepa, gosta in zdrava. Pomembno je, da korake naredite v pravem vrstnem redu.

Čiščenje, ravnanje in odstranjevanje plevela: Najprej odstranite staro travo, mah in plevel ter odvečno listje. Pri tem delu obnove zelenice je priporočljivo uporabiti železne grablje in z njimi intenzivno pregrabiti teren. Na ta način zelenica dobi zrak in svetlobo.

Prezračevanje oz. vertikulacija: Tla je treba spomladi najprej pripraviti. Zrahljajte zbita tla z vilami ali prezračevalnikom do deset centimetrov globoko. Če so tla ilovnata, primešajte kremenov pesek za boljšo drenažo. To lahko opravite z vertikulatorjem ali pa z grabljami.

Gnojenje: Uporabite posebno začetno gnojilo z več fosforja, ki spodbuja rast mladih korenin, in ga enakomerno potresite. Za boljši uspeh trate lahko uporabite tudi spomladansko gnojilo (z več dušika), ki pomaga pri hitri rasti in zeleni barvi, a pri količini ne pretiravajte – bolje manj kot preveč.

Uporabite posebno začetno gnojilo z več fosforja, ki spodbuja rast mladih korenin, in ga enakomerno potresite.

Dosetev trate: Sejte v oblačnem, suhem vremenu. Seme razdelite na dva dela in sejte navzkrižno za enakomerno porazdelitev. Za dosetev uporabite kakovostno mešanico semen ter z njimi zapolnite prazne ali redke dele. Po setvi teren rahlo potlačite in zalijte.

Prvo košnjo zelenice opravite, ko trava zraste do okoli 8–10 centimetrov.

Prekrivanje in valjanje: Posejano seme prekrijte s približno 0,5 centimetra substrata za setev in površino povaljajte, da zagotovite dober stik semena s tlemi.

Prva košnja: Prvo košnjo zelenice opravite, ko trava zraste do okoli 8–10 centimetrov ter jo pokosite na približno 5–6 centimetrov (lahko tudi manj), a pri košnji nikoli ne odstranite več kot tretjine višine.

Zalivanje: Površino redno zalivajte (enkrat ali dvakrat tedensko), da ostane vlažna, kar je ključno za kalitev semen. Zalivajte po potrebi in če ni preveč dežja. Raje zalivajte redko, ampak temeljito.

Foto: Shutterstock

Najboljši čas za obnovo zelenice je spomladi ali jeseni, ko je zemlja dovolj vlažna in topla.

V sezoni je treba zelenico kositi vsaj enkrat tedensko (nekateri zanesenjaki, ki za svojo zelenico skrbijo na res visoki ravni, to počnejo tudi na dva dneva. Idealna višina trate je od štiri do šest centimetrov, poleti pa nekoliko višje, da se zemlja in s tem trava ne izsušita. Pravilo, ki se ga je dobro držati, je, da na zelenici nikoli ne odstranite več kot tretjine višine.

Preberite še:

sneg zima pozeba pomlad cvetenje sadno drevje tulipani rože
Novice Upoštevajte te nasvete, da rastline zaščitite pred pozebo
vrtnarsko orodje, vrt, škarje, žaga
Trendi Kakšno orodje je najbolje uporabljati za obrezovanje dreves in urejanje vrta?
pikiranje
Trendi Sadike: kdaj pikirati in kako
nasveti zelenica skrb za rastline marec košnja trave trava trata Vrt in okolica okolica moj vrt Vrt Vrt
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

