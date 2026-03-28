Astronavt se prebudi na vesoljski ladji z amnezijo in mrtvima kolegoma, in čeprav tega še ne ve čisto takoj, je na misiji, da reši svet.

Projekt Zadnje upanje je priredba enega najuspešnejših znanstvenofantastičnih romanov tega desetletja; napisal pa ga je Andy Weir, ki je pred tem že navdušil z Marsovcem, po katerem je Ridley Scott posnel za oskarja nominirani film in je edini Weirov roman na voljo v slovenščini. Tako kot v Marsovcu je glavni junak znanstvenik, ki se znajde pred nemogočo zagato, ki jo mora razrešiti s praktično uporabo znanja in neizmerno odločnostjo. Čeprav se obe zgodbi odvijata v vesolju, je Projekt Zadnje upanje nekaj povsem drugačnega.

Zgodba deluje najbolje, če gledalec ne ve veliko o tem, kaj se pravzaprav dogaja, in to odkriva skupaj z glavnim junakom. To je seveda nemogoče za bralce knjige, filmski studio pa je pripomogel, da bi tudi gledalci imeli podobno izkušnjo, saj je z napovedniki razkril nekatere ključne elemente zapleta. Skratka, če obožujete dober znanstvenofantastični film in imate radi, da vas zgodba preseneti na vsakem koraku, potem si ne oglejte napovednika in tudi ne berite naprej. No, naj pred tem še zagotovim, da je vizualna podoba izjemna in da je Ryan Gosling v zelo dobri formi. Zdaj pa k (manjšim) kvarnikom.

Ta fotografija dobro predstavi, kakšnega fokusa so deležni preostali liki. Tudi ko so v kadru, opazujejo Gracea, kaj počne. A zgodba je dovolj dobro zasnovana, da to ni moteče. Foto: Jučer

V iskanju zdravila za ugašajoče Sonce

Astronavtu se kmalu v prebliskih začnejo vračati spomini – in kot je zelo pripravno za zgodbo, se to odvije v kronološkem zaporedju. Ime mu je Ryland Grace in je bil osnovnošolski učitelj naravoslovja. Pravzaprav je bil nekoč pred tem doktor znanosti, specializiran za astrobiologijo (preučevanje možnosti življenja onkraj našega planeta), vendar se je sprl s kolegi in zdaj uči. V tem je dober, a otroci so zaskrbljeni in on z njimi, saj je sonce začelo ugašati, ker mu nekaj "krade" energijo. Ko se nekega dne pojavi skrivnostna predstavnica neznane vladne agencije, ki raziskuje ta fenomen, dobi Grace priložnost preizkusiti svojo staro teorijo in kmalu je v njeni ekipi.

Znanstveniki so namreč ugotovili, da je krivec drobna bakterija, ki so jo poimenovali astrofag, ki si je ustvarila življenjski krog med Soncem in Venero, kjer se na eni strani polni z energijo, na drugi pa z ogljikom iz atmosfere, da se razmnožuje. Težava je v tem, da s tem vse bolj zakriva sonce in posledično možnost življenja na Zemlji. Še več, ugotovili so, da so podobno okužena vsa okoliška osončja – z izjemo Tau Ceti.

Grace je osnovnošolski učitelj, ki je najbolj zadovoljen v družbi radovedne mularije. Foto: Jučer

In kot kmalu ugotovi Grace, je to osončje, v katerem se je prebudil. On je na misiji, da odkrije "zdravilo" in ga pošlje na Zemljo. A še preden si mu prav zares uspe ogledati situacijo, že ugotovi, da je poleg njegove vesoljske ladje parkirana še ena, bistveno večja in brez dvoma ne človeška. Zgodba nato sledi Rylandovemu vzpostavljanju stika s tujo civilizacijo in iskanju rešitve za astrofage, kar vmes presekajo strateško postavljeni segmenti iz preteklosti, kjer spremljamo znanstveni razvoj projekta Zadnje upanje in vse večjo vlogo Rylanda v njem.

Film je stal 200 milijonov in to se pozna

Čeprav film traja več kot dve uri in pol, je scenarij tako dobro strukturiran, da film nikoli ne postane dolgočasen, hkrati pa je možno najti več umirjenih trenutkov, ki so potrebni za razvoj likov, pa čeprav ne razvijejo dogajanja. Zahvala za to gre najprej pisatelju Andyju Weiru, ker je napisal roman s tako dobro zgodbo, nato pa scenaristu Drewu Goddardu (Cloverfield, Marsovec) in seveda režiserjema Philu Lordu in Christopherju Millerju, ki nenehno dokazujeta, da zmoreta tako v igranih filmih (Mladeniča v modrem) kot animiranih (Spider-man: Novi svet) združiti neverjetne vizualne in pripovedne elemente s pristnim humorjem.

S tem filmom je Ryan Gosling potrdil status filmskega zvezdnika – in naslednjo pomlad ga bo ponovno, ko bo spet igral pilota vesoljske ladje, takrat v vesolju Vojne zvezd. Foto: Jučer

Kot je bilo omenjeno na začetku, je Projekt Zadnje upanje en najboljših znanstvenofantastičnih filmov leta in to tako po konceptu in zasnovi zgodbe kot tudi po vizualni plati. Film je menda stal 200 milijonov dolarjev in ob ogledu je povsem jasno, kam je šel ta denar. Lord in Miller sta se odločila uporabiti ogromno praktičnih posebnih učinkov in to tako za sceno kot tudi za prikaz vesoljskih bitij, zaradi česar film opazno izstopa med sodobnimi, z digitalnimi učinki nasičenimi spektakli. Obenem mu uspe na narativni ravni in brez pretencioznosti ali malikovanja zgraditi vzporednice s klasikami žanra, od E. T. do Medzvezdja.

Pri tem je zanimiva primerjava s filmom Sončna svetloba, saj je Projekt Zadnje upanje na neki način njeno nasprotje. Ta kultna klasika, ki je bila ob izidu povsem spregledana, temelji na podobni zasnovi – sonce ugaša, astronavti ga skušajo rešiti. Vendar je film Dannyja Boyla in scenarista Alexa Garlanda ( 28 let pozneje ) kljub izdatnemu osredotočanju na Sonce temačen in apokaliptičen ter se na koncu prevesi v grozljivko, medtem ko aktualni film poganjajo optimizem, zaupanje v človeštvo in praktični odnos do znanosti. In pa Sandra Hüller – nemška nominiranka za oskarja je kot zmeraj fenomenalna in zlahka zasenči preostanek zasedbe.

Nemška igralka Sandra Hüller upodobi vodjo Projekta Zadnje upanje, ki pod njen neposredni nadzor spravi vire celotnega človeštva. Foto: Jučer

Ali je Projekt Zadnje upanje vreden ogleda?

Najbrž sta samo dve vrsti ljudi, ki jim tega filma ne bi priporočal: tisti, ki ne marajo znanstvene fantastike, in pa tisti, ki ne zdržijo dve uri in pol brez odhoda na stranišče. To je preprosto povedano znanstvenofantastični film, kot ga že dolgo ni bilo, in glede na uspeh po prvem tednu predvajanja morda znanilec trendov za prihodnost žanra.

Projekt Zadnje upanje (Project Hail Mary)

Režija: Chris Miller in Phil Lord

Igrajo: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub

Žanr: znanstvena fantastika

