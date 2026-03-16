Oprijeta obleka Kim Kardashian razdelila splet: "Saj komaj hodi"

Zelo bleščeča in še bolj oprijeta obleka, ki jo je Kim Kardashian oblekla za zabavo po Oskarjih, je nekatere bolj, nekatere pa precej manj navdušila.

Med zvezdniškimi gosti zabave, ki jo po Oskarjih tradicionalno priredi revija Vanity Fair, je letos največ pozornosti s svojo opravo požela resničnostna zvezdnica in podjetnica Kim Kardashian.

Poglejte:

Za to priložnost je izbrala vpadljivo obleko modne hiše Gucci z množico zlatih bleščic, ki so prišle do izraza ob vsakem njenem gibu. Res pa je, da so bili ti gibi zelo omejeni, obleka je bila namreč tako oprijeta, da je 45-letnica komaj hodila, pri čemer so ji premikanje dodatno otežili čevlji z vrtoglavo visoko peto in platformo.

Kim Kardashian arrives to the Vanity Fair #Oscar party pic.twitter.com/4iA15VP5E5 — Variety (@Variety) March 16, 2026

To so opazili tudi spletni uporabniki, ki so množično kritizirali njen modni izbor, češ da nima smisla nositi obleke, če se v njej ne moreš premikati. Nekaj spletnih modnih kritikov pa je bilo vendarle mnenja, da je videti fantastično in da je bila ta njena modna izbira zadetek v polno.