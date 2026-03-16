V eni najbolj presenetljivih podob se je na rdeči preprogi Oskarjev pojavil igralec Pedro Pascal, ki pa ni presenetil z izbiro obleke, temveč s tem, da se je obril.

Kot enega najbolj vpadljivih videzov z rdeče preproge letošnjih Oskarjev si bomo nedvomno zapomnili Pedra Pascala. 50-letni igralec je nosil belo srajco, okrašeno z velikim belim cvetom, in črne elegantne hlače z visokim pasom, a je izbiro oblačil povsem zasenčil njegov obraz, ki je bil gladko obrit.

Foto: Reuters

Pascal se namreč le redko pokaže obrit oziroma praktično nikoli, ker si, kot je nekoč dejal, takšen sploh ni všeč. "Rastejo mi res bedni brki in brada, toda če si jih obrijem, sem videti grozno," je lani dejal v intervjuju za LADbible in to podkrepil s svojo podobo v filmu Čudežna ženska 1984 (Wonder Woman 1984) iz leta 2020, za katerega se je moral obriti.

Foto: Guliverimage

"Obožujem ta film, a sem bil nad tem, kako sem videti, tako zgrožen, da se ne brijem več, če ni to res nujno," je dejal o svojem obritem videzu. Kaže, da je bilo to za eno od njegovih prihodnjih vlog vendarle nujno, trenutno snema filma Behemoth! in De Noche, maja pa v kinematografe prihaja v filmu Mandalorian in Grogu. V njem je igral ob legendarni Sigourney Weaver, s katero sta na Oskarjih skupaj podelila nagrado za najboljšo scenografijo.

