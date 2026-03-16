Rdeča preproga podelitve oskarjev tudi letos ni razočarala. Zvezdniki so predstavili raznolike modne izbire, od brezčasne elegance do drznejših in bolj igrivih stajlingov. Med najopaznejšimi so bili zeleni odtenki, cvetlični potiski, voluminozni kroji in romantične silhuete, ki so ustvarili zanimiv modni preplet glamurja, pomladne svežine in klasične večerne estetike.

Zelena kot presenetljiva barva večera

Na rdeči preprogi je izstopalo presenetljivo veliko stajlingov v zelenih odtenkih. Ta barva je delovala elegantno, sveže in nekoliko drugače od običajnih večernih tonov. Za zelene odtenke so se odločile Kate Hudson, Wunmi Mosaku, Arden Cho in Charithra Chandran. Različni kroji in teksture so pokazali, kako vsestranska je lahko ta barva na večernih oblekah.

Cvetlični potiski v dramatični in romantični izvedbi

Opazili smo tudi cvetlične potiske, ki so sledili pomladnemu modnemu razpoloženju. Nekatere zvezdnice so izbrale cvetlične motive na črni podlagi, kar je poudarilo dramatičnost obleke, druge pa na beli ali svetli podlagi, kjer je bil videz bolj romantičen in nežen. Med tistimi, ki so izbrale ta trend, so bile Anne Hathaway, Anna Wintour in Rose Byrne.

Glamur s perjem

Za pravi glamurozen trenutek večera je poskrbela Demi Moore, ki je izbrala obleko v temnozelenem odtenku z dodatkom perja. Ta detajl je stajlingu dodal dramatičnost in razkošen videz.

Demi Moore Foto: Guliverimage

Perje kot modni dodatek je izbrala tudi Nicole Kidman, vendar v svetlorožnatem odtenku, ki je ustvaril bolj igriv in romantičen vtis.

Nicole Kidman Foto: Guliverimage

Voluminozni kroji

Na rdeči preprogi so izstopali tudi stajlingi z izrazitim volumnom. Napihnjeni rokavi, strukturirana krila in večplastne tkanine so klasičnim večernim oblekam dodali modno dramatičnost. Ta trend so v svoje videze vključile Ava DuVernay, Li Jun Li, Audrey Nuna, Regina Hall, Misty Copeland in Tamron Hall.

Drzna barvna kombinacija

Med opaznejšimi modnimi trenutki je bila tudi obleka, ki jo je nosila Jessie Buckley. Njena kombinacija rožnate in rdeče barve je ustvarila živahen in energičen videz, ki je pritegnil veliko pozornosti.

Jessie Buckley Foto: Guliverimage

Minimalizem in nežna eleganca

Kljub številnim dramatičnim stajlingom ni manjkalo niti minimalističnih videzov. Nežne barve, čiste linije in minimalistični detajli so poudarili eleganco in ženstvenost. Rahlo bleščečo obleko je izbrala Emma Stone.

Emma Stone Foto: Guliverimage Posebno pozornost je pritegnila tudi Mia Goth, ki je nosila romantično belo obleko z dodatkom čipke, ki je delovala nežno, a hkrati glamurozno.

Mia Goth Foto: Guliverimage

Pomladni barvni poudarki

Na rdeči preprogi so se pojavili tudi svetlejši pomladni odtenki. Pastelno rumeno obleko je izbrala Felicity Jones, svetlo rožnato pa Mckenna Grace. Takšne barve so večeru dodale svežino in lahkotnost.

Felicity Jones Foto: Guliverimage Mckenna Grace Foto: Guliverimage

Moški stajlingi

Pri moških je večinoma prevladovala klasična eleganca s črno moško obleko in preprostimi kroji, vendar so nekateri zvezdniki izstopali z nekoliko drugačnimi modnimi odločitvami. Med njimi je bil tudi Timothée Chalamet, ki je izbral popolnoma bel stajling z nekoliko ohlapnejšim suknjičem in belo obutvijo, s čimer je klasičnemu večernemu videzu dodal sodoben modni pridih.

Timothée Chalamet Foto: Guliverimage

