Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Zelena barva večera in glamur: modni pregled rdeče preproge Oskarjev

Rdeča preproga podelitve oskarjev tudi letos ni razočarala. Zvezdniki so predstavili raznolike modne izbire, od brezčasne elegance do drznejših in bolj igrivih stajlingov. Med najopaznejšimi so bili zeleni odtenki, cvetlični potiski, voluminozni kroji in romantične silhuete, ki so ustvarili zanimiv modni preplet glamurja, pomladne svežine in klasične večerne estetike.

Zelena kot presenetljiva barva večera

Na rdeči preprogi je izstopalo presenetljivo veliko stajlingov v zelenih odtenkih. Ta barva je delovala elegantno, sveže in nekoliko drugače od običajnih večernih tonov. Za zelene odtenke so se odločile  Kate Hudson, Wunmi Mosaku, Arden Cho in Charithra Chandran. Različni kroji in teksture so pokazali, kako vsestranska je lahko ta barva na večernih oblekah.

Fotogalerija
1
 / 4

Cvetlični potiski v dramatični in romantični izvedbi

Opazili smo tudi cvetlične potiske, ki so sledili pomladnemu modnemu razpoloženju. Nekatere zvezdnice so izbrale cvetlične motive na črni podlagi, kar je poudarilo dramatičnost obleke, druge pa na beli ali svetli podlagi, kjer je bil videz bolj romantičen in nežen. Med tistimi, ki so izbrale ta trend, so bile Anne Hathaway, Anna Wintour in Rose Byrne.

Fotogalerija
1
 / 3

Glamur s perjem

Za pravi glamurozen trenutek večera je poskrbela Demi Moore, ki je izbrala obleko v temnozelenem odtenku z dodatkom perja. Ta detajl je stajlingu dodal dramatičnost in razkošen videz.

Demi Moore | Foto: Guliverimage

Perje kot modni dodatek je izbrala tudi Nicole Kidman, vendar v svetlorožnatem odtenku, ki je ustvaril bolj igriv in romantičen vtis.

Nicole Kidman | Foto: Guliverimage

Voluminozni kroji 

Na rdeči preprogi so izstopali tudi stajlingi z izrazitim volumnom. Napihnjeni rokavi, strukturirana krila in večplastne tkanine so klasičnim večernim oblekam dodali modno dramatičnost. Ta trend so v svoje videze vključile Ava DuVernay, Li Jun Li, Audrey Nuna, Regina Hall, Misty Copeland in Tamron Hall.

Fotogalerija
1
 / 6

Drzna barvna kombinacija

Med opaznejšimi modnimi trenutki je bila tudi obleka, ki jo je nosila Jessie Buckley. Njena kombinacija rožnate in rdeče barve je ustvarila živahen in energičen videz, ki je pritegnil veliko pozornosti.

Jessie Buckley | Foto: Guliverimage

Minimalizem in nežna eleganca

Kljub številnim dramatičnim stajlingom ni manjkalo niti minimalističnih videzov. Nežne barve, čiste linije in minimalistični detajli so poudarili eleganco in ženstvenost. Rahlo bleščečo obleko je izbrala Emma Stone

Emma Stone | Foto: Guliverimage Posebno pozornost je pritegnila tudi Mia Goth, ki je nosila romantično belo obleko z dodatkom čipke, ki je delovala nežno, a hkrati glamurozno.

Mia Goth | Foto: Guliverimage

Pomladni barvni poudarki

Na rdeči preprogi so se pojavili tudi svetlejši pomladni odtenki. Pastelno rumeno obleko je izbrala Felicity Jones, svetlo rožnato pa Mckenna Grace. Takšne barve so večeru dodale svežino in lahkotnost.

Felicity Jones | Foto: Guliverimage Mckenna Grace | Foto: Guliverimage

Moški stajlingi

Pri moških je večinoma prevladovala klasična eleganca s črno moško obleko in preprostimi kroji, vendar so nekateri zvezdniki izstopali z nekoliko drugačnimi modnimi odločitvami. Med njimi je bil tudi Timothée Chalamet, ki je izbral popolnoma bel stajling z nekoliko ohlapnejšim suknjičem in belo obutvijo, s čimer je klasičnemu večernemu videzu dodal sodoben modni pridih.

Timothée Chalamet | Foto: Guliverimage

Preberite še:

Timothee Chalamet
Trendi Največji luzer Oskarjev: nepremišljena izjava ga je spravila v nemilost
Leonardo DiCaprio
Trendi Leonardo DiCaprio na Oskarje pripeljal nepričakovano družbo
oskarji, Ena bitka za drugo
Trendi Kdo je veliki zmagovalec letošnjih Oskarjev?
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
