Košarkarska zveza Slovenije slovenska ženska košarkarska reprezentanca

Petek, 27. 3. 2026, 13.11

Slovenke bodo v torek dobile tekmice

Košarkarice čakajo žreb drugega dela kvalifikacij za EP

Kvalifikacije za EP: Estonija - Slovenija, slovenska ženska košarkarska reprezentanca | Foto FIBA

Slovenske košarkarice bodo v torek dobile tekmice drugega dela kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Štiriindvajset reprezentanc bo razporejenih v šest skupin s po štirimi ekipami, Slovenke bodo v drugem bobnu, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.

Iz prve faze kvalifikacij, ki so bile do marca, si je napredovanje zagotovilo 17 reprezentanc. To so zmagovalke skupin Bolgarija, Hrvaška, Izrael, Latvija, Poljska, Srbija in Velika Britanija, drugouvrščene Avstrija, Črna gora, Grčija, Luksemburg, Portugalska, Slovenija in Slovaška ter Danska, Nizozemska in Ukrajina kot tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Tem reprezentancam se v drugem delu kvalifikacij priključuje še sedmerica Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Španija in Turčija, ki je pred dnevi igrala kvalifikacije za uvrstitev na letošnje svetovno prvenstvo. Štiriindvajset reprezentanc bo v drugem delu z žrebom, ki bo izveden v torek, 31. marca ob 14. uri, razvrščenih v šest skupin s po štirimi udeleženkami.

Na evropsko prvenstvo se bosta uvrstili najboljši dve ekipi iz vsake izmed šestih skupin. Teh 12 reprezentanc se bo pridružilo gostiteljicam prvenstva Belgiji, Finski, Litvi in Švedski. Že 41. izvedba prvenstva stare celine bo med 16. in 27. junijem 2027 potekala v Vilni, Espou, Antwerpnu in Stockholmu.

Žreb bo Mednarodna košarkarska zveza prenašala tudi na svojem YouTube kanalu.

Skupine za žreb drugega dela kvalifikacij:
- 1. boben: Francija, Španija, Nemčija, Srbija, Italija, Turčija
- 2. boben: Češka, Madžarska, Velika Britanija, SLOVENIJA, Črna gora, Grčija
- 3. boben: Slovaška, Latvija, Hrvaška, Portugalska, Ukrajina, Poljska
- 4. boben: Izrael, Luksemburg, Nizozemska, Danska, Bolgarija, Avstrija.

