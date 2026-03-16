Leonardo DiCaprio na Oskarje pripeljal nepričakovano družbo

Igralec Leonardo DiCaprio je na letošnjih Oskarjih prekinil tradicijo in se jih udeležil v družbi svojega dekleta, manekenke Vittorie Ceretti.

Leonardo DiCaprio je na letošnji podelitvi oskarjev presenetil dvakrat – s tem, da ni osvojil kipca za najboljšega igralca, in s tem, da je na podelitev prišel v družbi svojega dekleta Vittorie Ceretti, s katero sta v zvezi od leta 2023.

Vittoria Ceretti y Leonardo DiCaprio hicieron su primera aparición pública juntos durante la ceremonia de los Oscars 2026. 🫶🏻 ¿Te gusta esta pareja?



CC: parismatch pic.twitter.com/UHOJjjij8i — EstiloDF (@EstiloDF) March 16, 2026

51-letni igralec svoje zasebno življenje skrbno skriva in se Oskarjev običajno udeleži sam ali pa v družbi svoje mame Irmelin Indenbirken. S partnerko je na Oskarje do zdaj prišel le dvakrat, leta 2005 z Gisele Bündchen in leta 2020 s Camilo Morrone.

Tokrat se s 27-letno italijansko manekenko ni sprehodil po rdeči preprogi, sta pa skupaj sedela v prvi vrsti v dvorani Dolby Theatre.

DiCaprio z Vittorio Ceretti v prvi vrsti Oskarjev Foto: Reuters

DiCaprio je pred nekaj meseci v intervjuju za revijo Time spregovoril o tem, da o svojih zasebnih razmerjih ne govori javno. "Gre za ravnovesje, ki ga skušam ujeti že vse svoje odraslo življenje in še vedno nisem strokovnjak za to," je dejal, "moja preprosta filozofija je, da se izpostaviš le takrat, ko imaš kaj povedati ali pokazati, sicer se pa kažeš karseda malo."

