Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
N. V.

Torek,
17. 3. 2026,
7.52

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Volodimir Zelenski Oskarji Sean Penn

Ni prišel po oskarja: kje je bil v nedeljo Sean Penn, je zdaj razkril Zelenski

Sean Penn | Sean Penn je kot oficir Lockjaw v filmu Ena bitka za drugo osvojil že svoj tretji oskar. | Foto Guliverimage

Igralec, ki je v nedeljo osvojil oskarja za najboljšo stransko vlogo, se na podelitvi ni pojavil, zdaj pa je znano, kje je bil v tem času.

Sean Penn je v nedeljo osvojil oskarja za vlogo v filmu Ena bitka za drugo in s tem postal šele četrti igralec, ki mu je uspelo dobiti tri igralske oskarje. A 65-letnega igralca na podelitvi v losangeleški dvorani Dolby Theatre ni bilo. "Sean Penn nocoj ni mogel biti tukaj – ali pa ni hotel biti tukaj," je na odru dejal igralec Kieran Culkin, ki bi Pennu moral izročiti nagrado, namesto tega pa jo je prevzel v njegovem imenu.

Penn se je namesto na Oskarje odpravil v Ukrajino, kjer je obiskal svojega prijatelja, ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, kar je na družbenih omrežjih razkril kar Zelenski sam.

"Sean, zaradi tebe vemo, kakšen je pravi prijatelj Ukrajine," je zapisal ob fotografiji s hollywoodskim zvezdnikom. "Ukrajino si podpiral od prvega dne vojne. To velja vse do danes in vemo, da boš še naprej podpiral našo državo in naše ljudi."

Penn je od začetka vojne v Ukrajini leta 2022 večkrat prišel tja, leta 2023 pa je o dogajanju tam posnel tudi dokumentarni film Superpower.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
