Ni prišel po oskarja: kje je bil v nedeljo Sean Penn, je zdaj razkril Zelenski

Igralec, ki je v nedeljo osvojil oskarja za najboljšo stransko vlogo, se na podelitvi ni pojavil, zdaj pa je znano, kje je bil v tem času.

Sean Penn je v nedeljo osvojil oskarja za vlogo v filmu Ena bitka za drugo in s tem postal šele četrti igralec, ki mu je uspelo dobiti tri igralske oskarje. A 65-letnega igralca na podelitvi v losangeleški dvorani Dolby Theatre ni bilo. "Sean Penn nocoj ni mogel biti tukaj – ali pa ni hotel biti tukaj," je na odru dejal igralec Kieran Culkin, ki bi Pennu moral izročiti nagrado, namesto tega pa jo je prevzel v njegovem imenu.

Penn se je namesto na Oskarje odpravil v Ukrajino, kjer je obiskal svojega prijatelja, ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, kar je na družbenih omrežjih razkril kar Zelenski sam.

Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is.

You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war.

This is still true today.

March 16, 2026

"Sean, zaradi tebe vemo, kakšen je pravi prijatelj Ukrajine," je zapisal ob fotografiji s hollywoodskim zvezdnikom. "Ukrajino si podpiral od prvega dne vojne. To velja vse do danes in vemo, da boš še naprej podpiral našo državo in naše ljudi."

Penn je od začetka vojne v Ukrajini leta 2022 večkrat prišel tja, leta 2023 pa je o dogajanju tam posnel tudi dokumentarni film Superpower.

