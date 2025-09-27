Ena bitka za drugo je napet triler in prvi letošnji reden kandidat za oskarje v večini kategorij. Zgodba spremlja člana ameriške revolucionarne uporniške skupine, ki se mora poldrugo desetletje po begu v ilegalo ponovno aktivirati, da bi rešil hčerko.

Leonardo DiCaprio je odličen v glavni vlogi kot Bob, ki je v prvem delu filma zagrizeni in zacopani mladi revolucionar, v drugem pa zapohanec, ki se po najboljših močeh - in v kopalnem plašču - trudi odzvati na smrtne nevarnosti njemu in njegovi najstniški hčeri. Čeprav je film dolg več kot dve uri in pol, je ves čas napet, poln akcije in pogosto presenetljivega humorja.

Poglejte napovednik:

Revolucija potrebuje humor

V mladih letih, očitno nekoč v devetdesetih, je bilo Bobu ime Pete in je bil bombaš, ki je delal eksplozive za levičarsko, protifašistično in protirasistično revolucionarno skupino. Ta je z eksplozijami v javnih stavbah, ropi bank in osvobajanji zaprtih migrantov poskušala zanetiti revolucijo v ZDA, a ko se članom akcija sfiži, jih članica izda in Pete dobi novo identiteto kot Bob ter mora s svojo dojenčico zaživeti na novo pod krinko.

Sean Penn se je uveljavil kot dramski igralec v vlogi sadističnega, posiljevalskega vojaka Meserva v vojni drami Briana De Palme Vojne žrtve (Casulties of War). Njegov polkovnik Lockjaw v tem filmu je nadgradnja tiste vloge. Foto: Blitz Film & Video Distribution

A ko ju preteklost dohiti, morata na beg in Bob bi dal vse, da bi se lahko še spomnil kakšne šifre za preverjanje identitete v organizaciji ali pa imel dovolj telesnih sposobnosti za bežanje pred policijo. Režiser Paul Thomas Anderson je izjemen pri združevanju teh elementov s humorjem in Leonardo DiCaprio se izkaže za mojstra naključne fizične komedije, ki potencira njegovo nerodnost, nepripravljenost in neustavljiv trud, da bi rešil svojo hčerko.

Leonardo, generacija X te pozdravlja

Pri tem si DiCaprio ponovno zasluži zahvalo moških generacije X, tako zaradi videza kot zaradi izbire vlog, kot je ta, saj se je iz predmeta občudovanja cele generacije mladenk (po vlogah v Romeo + Julija in Titanik) preobrazil v upodobitev tipičnega moškega srednjih let, s trebuščkom, neurejenim strniščem in naklonjenostjo k lajšanju psihičnih tegob z različnimi substancami. A prav zato je tudi prepričljiv junak tega filma, pri čemer pa ne smemo spregledati, da je to zgolj režiserjevo odvračanje pozornosti.

Tako se vodi revolucijo v srednjih letih. V trenirki in z očali za branje. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Pravi junak filma je namreč sensej Sergio St. Carlos, učitelj borilnih veščin Bobove hčerke Wille, ki ga upodobi zmeraj odlični Benicio Del Toro. Sergio pomaga Bobu pobegniti, pri tem pa se izkaže, da vodi obsežno in izredno uspešno omrežje, ki skrbi za prebežnike in ilegalce ter pomaga v svoji skupnosti organizirati različne sile upora in skrbi za sočloveka. Ne le, da je uspešnejši, kot je bila Bobova militantna skupina, v srednjih letih ni zapadel iz enega ekstrema (oborožen upor) v drugega (samopomilovanje), temveč dejansko dela dobro za skupnost in dosega spremembe.

Njegova postavitev na obrobje dogajanja nadgradi filmski narativ. Ta skozi osredotočanje na zmedenega belca srednjih let ponudi "tipičnemu" gledalcu lik, s katerim se ta lažje identificira, kar velja tudi za teme oboroženega spopada in samopomilovanja ob zakajanju, medtem ko se prave družbene spremembe na bolje in dejanske revolucije odvijajo onkraj, v svetu, ki ga vodi sensej Sergio.

Film odlikuje tudi več izjemnih prizorov preganjanja z avtomobili, ki skozi minimalizem dosežejo izjemen učinek. Skupaj z odličnimi akcijskimi prizori se Paul Thomas Anderson presenetljivo izkaže za kandidata za naslednje Hitre in drzne. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Božičkovi rasisti

Še en krasen element je upodobitev rasističnih Božičkovih raziskovalcev, skrivne združbe bogatašev, ki (vsaj meni, da) vodi svet. Paul Thomas Anderson je poročen z igralko ter komičarko japonskih in temnopoltih korenin Mayo Rudolph in je izkušnje z rasističnimi odnosi do njene družine že večkrat uporabil v svojih filmih. Ti prizori so smešni in v tem trpkem humorju nepričakovano politični.

Pravzaprav je Ena bitka za drugo eden najbolje časovno tempiranih političnih filmov v zgodovini. Produkcijski čas filma od zasnove scenarija do prihoda v kino običajno traja od dve do tri leta, tako da bi režiser in soscenarist Anderson težko načrtoval, da bo film o uporu proti državi, ki izrablja fašistični in rasistični represivni aparat, naletel na tako razklane ZDA. Še toliko bolj, če upoštevamo, da je film (prosta) priredba romana Thomasa Pynchona Vineland iz leta 1990.

Igralka z nenavadnim imenom Chase Infinity (prevod: lov za neskončnostjo) se odlično odreže v družbi kopice oskarjevcev. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film Ena bitka za drugo vreden ogleda?

Edini pomislek pri priporočanju tega filma je njegova dolžina, saj traja kar dve uri in enainštirideset minut. A ta pomislek ne pomeni, da je film predolg ali da se vleče – nasprotno, film je vseskozi napet, z zanimivimi junaki, o katerih hočemo izvedeti še več, z zapleti, ki ne nehajo presenečati, in humorjem, ki vedno znova zadene. Le upoštevajte dolžino pred nakupom vstopnice in se pripravite na prijetno filmsko doživetje.

Ena bitka za drugo (One Battle After Another)

Režija: Paul Thomas Anderson

Igrajo: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Chase Infinity, Teyana Taylor, Alana Haim

Žanr: triler

