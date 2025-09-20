Ljudje smo ciniki. To pravzaprav niti ni pretirano nenavadno, saj se zdi, da je v dandanašnjem svetu težko preživeti brez tovrstnih obrambnih mehanizmov. A potem pride v kino tak romantičen, pozitiven, barvit, čaroben in nekoliko nadrealističen film in velik del spletnih odzivov gledalcev in kritik ga raztrga.

Veliko, lepo, pogumno potovanje je romanca in to je jasno že po prvih scenah, saj se glavni junak David sam odpravlja na poroko. Načrt se mu takoj zalomi, ko odkrije lisice na avtomobilu, a na steni takoj zraven je na A4-papir natisnjen oglas za izposojevalnico avtomobilov. In tukaj film povsem očitno zapusti realizem in se spusti v, hm, nekaj drugega.

Poglejte napovednik:

Vrata sredi ničesar

Izposojevalnica avtomobilov je v veliki, prazni skladiščni hali, na koncu katere za mizo sedita človeka, poleg njiju pa sta parkirana avtomobila letnika 1994. Scena je nadrealistična in Davidu se stvari očitno ne zdijo povsem v redu, a ker potrebuje avto, to sprejme. Na poroki spozna čedno Sarah in čeprav med njima preskoči iskrica, se David umakne in to bi skoraj bilo to. Dokler ga naslednji dan vsega melanholičnega med vrnitvijo GPS-navigator, ki ga je prejel v izposojevalnici avtomobilov, ne vpraša, ali bi želel na "veliko, lepo, pogumno potovanje", in ga usmeri v bližnjo restavracijo s hitro prehrano.

Prvi postanek na poti, ki ju pripelje do vrat sredi ničesar. Foto: Jučer

Tam sreča Sarah, ki ima enak avtomobil iz izposojevalnice in tudi njo je GPS poslal tja in ko hočeta oditi vsak po svoje, njen avto ne vžge in tako sprejmeta to igro in se podata v pustolovščino. GPS ju vodi po naravi, kjer občasno sredi ničesar naletita na vrata, ki vodijo v prostore in trenutke iz njune preteklosti. Tako se spoznavata in postopoma zaljubljata, nakar spomini postajajo vse bolj boleči in travmatični in za trenutek ni videti, da sta zmožna to preseči.

Phoebe Waller-Bridge in Kevin Kline sta neke vrste angela varuha romance – ali pa morda ne, sama to večkrat zanikata. Foto: Jučer

Primerjave z najboljšimi

Ampak seveda sta, ker je to romantična komedija, ki zahteva srečni konec, in tega tudi dobimo. Film je posnel režiser Kogonada, ki je zaslovel s zmagovalcem Liffa 2017 Columbus. Ta se je v svojih filmih doslej povečini posvečal disfunkcionalnim družinskim razmerjem. To je tudi ključni fokus tega filma, pri čemer pa način, kako junaka proučujeta svoje travme, precej spominja na Večno sonce brezmadežnega uma (Eternal Sunshine of the Spotless Mind).

Ali se za temi vrati skriva nova uspešnica? To je prvi film Margot Robbie po fenomenalnem uspehu Barbie, Colin Farrell pa je prvič na platnu po nič manj navdušujoči seriji Pingvin. Foto: Jučer

Ali je Veliko, lepo, pogumno potovanje primerljivo s filmom, ki je na mnogih seznamih najboljših filmov stoletja prav pri vrhu? Niti ne. Kogonada in scenarist Seth Reiss, sicer sodelavec črno-satiričnega časopisa The Onion in soscenarist temačne kulinarične horror komedije Meni (The Menu), nista na isti ravni, kot sta bila takrat režiser Michel Gondry in scenarist Charlie Kaufman, pa tudi Colin Farrell in Margot Robbie nista na ravni Jima Carreyja in Kate Winslet.

Del filma se odvija tudi v galeriji in nato del filma znotraj slike, ki si jo ogledujeta v tej galeriji. Foto: Jučer

Vseeno se zdi primerjava s takim presežkom nekoliko nepravična, saj se tudi ne namrdnemo ob vsaki kriminalki, ki ne dosega ravni Botra ali Se7em. Nekateri kritiki so tudi očitali glavnima igralcema, da sta preveč lesena, a so očitno zgrešili, da je ta občutek monotonosti prav tisto, kar je narobe z njima, ko se spoznata – torej tisto, pred čemer ju odreši ljubezen. Prav tako nima smisla iskati kakršnegakoli sistema logike ali reda v izposojevalnici avtomobilov ali v vratih, ki vodijo v spomine, saj je bistvo filma, da ljubezen nima nujno smisla ali razlage, jo pa potrebujemo.

Foto: Jučer

Ali je film Veliko, lepo, pogumno potovanje vreden ogleda?

Odgovor na to vprašanje ni da ali ne, saj je vse odvisno od gledalca oziroma gledalke. Če se ogleda filma lotimo brez predsodkov do sentimentalnih scen in nadrealističnih pristopov, potem nas lahko s svojim čarobnim vzdušjem prepriča, nasmeji in spravi v dobro voljo. Kdor pa tega ni pripravljen sprejeti, bo najbrž dvorano zapustil razočaran.

Veliko, lepo, pogumno potovanje (A Big Bold Beautiful Journey)



Režija: Kogonada

Igrajo: Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge, Kevin Kline, Lily Rabe

Žanr: Romanca

Dolžina: 109 minut

